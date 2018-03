В Лондоне после 17 часов полета приземлился первый беспосадочный рейс из Австралии

В столице Великобритании Лондоне приземлился первый беспосадочный рейс из Австралии . Рейс компании Qantas QF9 продолжался 17 часов, передает. На сайте Flightradar24 есть

Сирии. запись полета: по пути самолет Boeing 787-9 Dreamliner обогнул воздушные пространства Ирака

Протяженность полета — 14498 км. Рейс вылетел из аэропорта австралийского города Перт на западном побережье континента днем в субботу по московскому времени и приземлился около 7 утра в крупнейшем аэропорту столицы Британии Heathrow. На борту было более 200 пассажиров, а билет в эконом-класс стоил от 2000 долларов.

After 17 hour maiden flight, @Qantas #QF9 just landed at @HeathrowAirport https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/QG2tQf5LKH

— AIRLIVE (@airlivenet) 25 марта 2018 г.

До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Qantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок. Тогда такую поездку называли «маршрутом кенгуру».

Отметим, что нынешний полет не будет самым протяженным. Рекорд в этой категории принадлежит компании Emirates : ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара, Дохой, и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов — Сиднея , Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.