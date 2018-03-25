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Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию
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Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию, приземлившись в воскресенье в лондонском аэропорту Хитроу.
Рейс QF9 вылетел из города Перт в минувшую субботу и прибыл в Лондон ранним утром в воскресенье, проведя в пути более 17 часов. Протяженность маршрута составила 14498 км. В историческом перелете приняли участие более 200 пассажиров и 16 членов экипажа.
В настоящее время самый протяженный прямой коммерческий полет в мире осуществляет компания Qatar Airways — ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара Дохой и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние в 14535 км.
Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов — Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.
Тем не менее исполнительный директор Qantas Алан Джойс уже сообщил, что казавшаяся несбыточной мечта о беспосадочных перелетах из Сиднея и Мельбурна в Лондон может довольно скоро стать реальностью благодаря новому поколению пассажирских авиалайнеров — Airbus 350-900 Ultra Long Range и Boeing 777-8.
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