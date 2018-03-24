Ещё
Какой народ русские называли «братскими людьми»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какой народ русские называли «братскими людьми» 

Кириллица 50 минут назад
Фото: Кириллица
В процессе освоения Сибири русским довелось столкнуться с множеством этносов. Характер первого соприкосновения бывал различным. Случалось и так, что воинственное местное население нападало на пришельцев, как например чукчи или самодийцы. Но у русских первопроходцев были чёткие инструкции: действовать только по-хорошему, да и опыт межнациональных отношений был немалый.
И в итоге со всеми удавалось договориться: русская военная поддержка, справедливый суд, возможность торговать шли в обмен на ясак — пушной налог. Никаких религиозных претензий к сибирским народам не выставлялось, и жить их никто не учил. Наоборот, русские учились у них ведению хозяйства в местных условиях. И в дальнейшем отношения настолько хорошо отлаживались, что для царских посланцев было нормальным отправиться на сбор ясака в одиночку.
Бывало и так, что отношения с местным населением после первоначальной демонстрации силы складывались с большой взаимной симпатией. Так получилось с народом бурятов.
Этноним «Буряты» происходит от тотема «бури-ата» — «волк-предок». Отношения бурятов и русских сложились настолько удачно, что этот этноним трансформировался в русское «браты» — братский народ. Именно отсюда происходит название города Братск. Казаки-первопроходцы охотно женились на бурятках, предпочитая их женщинам других народов, а лихие местные наездники поступали на царскую военную службу.
Буряты принадлежат к монгольской группе, но имеют черты, сближающие их по описанию с древними хуннами: среди них не редкость высокий рост и волнистые волосы. Среди бурят был распространён шаманизм, а затем многие восприняли буддизм: сперва это было течение махаяна, а после захвата монголами Тибета (как раз к приходу русских) — ламаизм школы гелугпа.
Вместе с буддизмом к бурятам пришли науки, искусства и письменность. Широко применялась тибетская медицина. Вообще было много тибетских заимствований, даже сторожевые и пастушеские собаки происходили от породы тибетский мастиф.
Буряты умели искать месторождения железной руды и ковали различные изделия, включая качественное оружие и панцири, которые не пробивала пуля. Украшались эти изделия серебром и назывались по укоренившемуся термину: «братская работа».
Кириллица: последние новости
Как уйгуры появились в России Почему русские не любят хвастунов Как умер Александр Невский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза289
«ЦРУ готовило переворот в России»427
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть82
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»106
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение