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Родные Эмина приехали поддержать его после операции
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Родные Эмина приехали поддержать его после операции 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эмину Агаларову недавно пришлось перенести операцию на ноге, которую провели специалисты одной из немецких клиник. По информации от самого певца, он травмировал колено. Музыкант отметил, что его здоровью уже ничего не угрожает и беспокоиться не стоит, тем более что в период лечения с ним были все его самые близкие люди. Эмин выразил свою искреннюю благодарность родителям, другу и любимой девушке, которые нашли время в своих расписаниях чтобы приехать и просто побыть рядом с ним.
«Сразу говорю: я в полном порядке, легкий тюнинг (не лица, как видите)», — написал Агаларов у себя в Инстаграме. —«Так что не переживайте, вечером уже буду на работе, а дальше все по плану. Просто очень хотел сказать спасибо всем, кто меня по-настоящему любит и полетел со мной, сделав мне нереальный сюрприз: мой супер занятой папа, мама из Америки, конечно, любимая Алена и мой преданный друг Юсуф. Один бы точно умер от скуки, зато все собрались на этот праздник!».
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Подписчики певца в соцсети отреагировали множеством пожеланий скорейшего выздоровления и порадовались, что у Эмина такая крепкая и заботливая семья. «Обожаю Ваше творчество, выздоравливай!», «Это большое счастье, когда любимые люди рядом и разделяют с тобой радость и неудачи», «Выздоравливайте, Эмин. Мы все это очень хотим и пусть наша любовь Вам поможет», «Как приятно смотреть на интеллигентную, солидную семью», — писали они в комментариях.
После окончания операции Эмин мог передвигаться только на костылях, но уже на следующий день отправился на премию BrandAwards 2018. На прошедшей церемонии музыкант удостоился одновременно двух наград: «Лучший фестиваль года» и «Лучшая концертная площадка». Под площадкой подразумевается CrocusCityHall, где проводятся наиболее значимые для российского шоу-бизнеса события, — пишет 7days.ru.
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