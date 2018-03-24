«Против диктата регионального правительства»: 27 марта Вельск выйдет на митинг

27 марта жители Вельска выйдут на согласованный митинг в поддержку главы Вельска Игоря Рогозина. Дата выбрана неслучайно — в тот же день 14 депутатов городского совета выберут, кто будет руководить городом ближайшие пять лет. Горожане выйдут рядом с местом проведения депутатской сессии, чтобы показать, кого они хотели бы видеть в качестве руководителя города.

В конце 2014 года депутаты областного собрания проголосовали за отмену прямых выборов мэра муниципальных образований региона. На смену мэрам пришли главы города, которых выбирает специальная комиссия.

Главный конфликт предстоящего назначения состоит в уверенности горожан, что своего человека, Дмитрия Ежова , на должность продвигает экс-мэр и глава Вельского района Виктор Шерягин. По словам вельчан, его пребывание на посту запомнилось дефицитом бюджета в 140 миллионов рублей и недостроенным стадионом «Труд».

— Шерягин лоббирует своего заместителя на главу города. Он сам мэром был 8 лет, город разрушался. Водоканал принадлежит району, вода желтая, одежда после стирки в разводах, а пить ее нельзя вообще! Стадион, который строил, сделан вообще не по проекту — малое количество мест, дешевые материалы. Сетка, например, сразу порвалась. Беговую дорожку два года не укладывали, валялась без дела, — рассказал вельчанин Алексей Цаплин

Судя по всему, нынешний глава Вельска Игорь Рогозин пользуется всенародной поддержкой. Три с половиной тысячи вельчан оставили свои подписи под обращением оставить Рогозина в своей должности. Недавняя встреча с горожанами, на которой озвучивались итоги голосования по формированию комфортной городской среды, закончилась скандированием лозунгов: «человек на своем месте», «работа видна», «дайте продолжать работать».

— Население хочет Рогозина, собрали 3500 подписей в его поддержку. Если не выберут, запустим сбор подписей за отзыв Шерягина и депутатов, которые голосовали против Рогозина. На митинге прямо проведем собрание избирателей, оно позволяет запустить отзыв, — продолжил Цаплин.

Всего на пост главы Вельска выдвинуто четверо кандидатов. Кроме уже названных за должность борются глава муниципального образования Судромское Кубасов Александр и депутат МО Вельское Григорьев Владимир . По всей видимости, вельчане не рассматривают их всерьез — по их мнению, скорее всего, главой города назначат Ежова.

— Я с полной самоотдачей и честно трудился на благо родного города 4 года. Вельчане это видели, во всех начинаниях меня поддерживали. Вероятнее всего, выборы кончатся большим политическим кризисом, поскольку большинство депутатов горсовета проголосуют по указке главы района, — рассказал Игорь Рогозин.