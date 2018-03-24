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Кто пожаловал на День Оленевода в Салехарде?
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Кто пожаловал на День Оленевода в Салехарде? 

Красный Север 58 минут назад
Фото: Красный Север
Испанцы, немцы, американцы и китайцы… Все они сегодня, 24 марта, гости главного праздника ямальских аборигенов, который с размахом отмечается в Салехарде. Их можно узнать издалека. Из пестрой толпы россиян, праздно прогуливающихся вдоль торговых рядов, они выделяются тем, что на шеях у них висит дорогостоящая фото и видео-аппаратура.
Мы пытались завязать разговор с китайским туристом, увлеченно фотографирующем на свой Canon национальную борьбу. Но кроме распространенного «ду ю спик инглиш?» нам в голову ничего не приходило. А жаль, могли бы интервью взять у гостя из Поднебесной.
На улице было минус двадцать, ноги предательски мерзли, поэтому мы зашли в один из гостевых чумов попить горячего чая. И в теплой обстановке познакомились с российскими туристками.
— Подруга Ольга мне рассказала про этот замечательный праздник, и мы решили специально приехать на День Оленевода, — говорит Людмила Замятина из Севастополя. В Салехард она прилетела с москвичкой Ольгой Приходько. — Стали собирать в интернете необходимую информацию про Ямал. В ходе поиска прониклись, захотелось всё увидеть своими глазами. Правда, холодно тут у вас. Сейчас в Севастополе плюс 15, и меньше нуля температура опускается редко.
Здесь девушки открыли для себя совершенно другой мир. Они прогулялись по музею им. Шемановского, посмотрели на быт народов севера в горнокнязевском этнографическом музейном комплексе. Завтра хотят посетить знаменитую стелу Мамонта и прогуляться по Лабытнанги.
Правда, гостьи отметили, что им было сложно подыскать необходимую информацию о туристических возможностях Ямала.
— Если далеко живешь, не очень представляешь, как самостоятельно добраться до самых интересных мест и где остановиться. Сведений в интернете очень мало, помог сайт туристического информационного центра, — отмечает туристка из Севастополя.
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