В Рязанской области пропал 17-летний молодой человек

Пропавший юноша зарегистрирован в городе Касимов на улице Широкая. Периодически он выходит на связь с родными по телефону и говорит, что хочет вернуться домой. Но до сих пор этого не сделал по непонятным причинам.

«Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо сведения о том, где может находиться разыскиваемый. Если вам что-либо известно, просьба незамедлительно позвонить по телефону: 8 (49131) 2-24-64 или по телефону «02»», — говорится в сообщении МВД.