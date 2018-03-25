Ещё
В Рязанской области пропал 17-летний молодой человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рязанской области пропал 17-летний молодой человек 

АиФ Владимир 17 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Рязанской области пропал 17-летний Максим Лопатин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Владимирской области, 6 февраля молодой человек ушёл из дома в неизвестном направлении.
Пропавший юноша зарегистрирован в городе Касимов на улице Широкая. Периодически он выходит на связь с родными по телефону и говорит, что хочет вернуться домой. Но до сих пор этого не сделал по непонятным причинам.
«Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо сведения о том, где может находиться разыскиваемый. Если вам что-либо известно, просьба незамедлительно позвонить по телефону: 8 (49131) 2-24-64 или по телефону «02»», — говорится в сообщении МВД.
АиФ Владимир: последние новости
По данным ВТБ Медицинское страхование женщины больше заботятся о здоровье Во Владимирской области пьяный мужчина избил собаку своего сына Под Костромой пропал 17-летний подросток
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель228
«Путин стал госсекретарем США»
США подошли к «самому опасному моменту в истории»89
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть259
Украина объяснила сдачу флота в Крыму111
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение