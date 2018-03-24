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Ссылка дня: как люди в разных странах влияют на наводнения и засухи
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Ссылка дня: как люди в разных странах влияют на наводнения и засухи 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
На карте показаны 144 природных явления во всем мире, о причинах которых были опубликованы научные исследования. Различные символы показывают тип погодного катаклизма: жара, наводнение или засуха. Оранжевым цветом при этом обозначаются явления, которые произошли из-за человека, голубым — те, на которые люди не оказали никакого влияния. Серым цветом также отмечены случаи, когда влияние человека оказалось под вопросом.
Согласно исследованию, больше чем в половине случаев (63%) природных катаклизмов климат изменился из-за человеческого вмешательства. В трети случаев (32%) веских подтверждений этому найти не удалось. Интересно, что в 5% случаев влияние человека все же могло быть благоприятным — погодные явления из-за этого делались менее вероятными или менее серьезными.
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