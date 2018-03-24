Александр Кибовский вручил благодарность корреспонденту «Вечерней Москвы» 

Церемония награждения журналистов прошла в рамках III Московского культурного форума.
В субботу, 24 марта, министр столичного правительства, руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский вручил благодарность корреспонденту газеты «Вечерняя Москва» Наталье Тростьянской.
Церемония награждения журналистов прошла в рамках III Московского культурного форума. Благодарность корреспонденту «ВМ» вручена за высокий профессионализм в освещении культурных событий города.
-Хочу поблагодарить журналистов, которые освещают тему культуры, — сказал Александр Кибовский. — Мне приятно, что есть люди, которые взвешенно и объективно пишут о том, что происходит в нашем культурном мегаполисе.
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