Александр Кибовский вручил благодарность корреспонденту «Вечерней Москвы»

Церемония награждения журналистов прошла в рамках III Московского культурного форума.

Церемония награждения журналистов прошла в рамках III Московского культурного форума. Благодарность корреспонденту «ВМ» вручена за высокий профессионализм в освещении культурных событий города.

-Хочу поблагодарить журналистов, которые освещают тему культуры, — сказал Александр Кибовский. — Мне приятно, что есть люди, которые взвешенно и объективно пишут о том, что происходит в нашем культурном мегаполисе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Кибовский: Культурный форум — площадка, где создается масса проектов

Московский культурный форум собирает тысячи гостей

Московский культурный форум объединил самых творческих

Более 800 мероприятий пройдет в рамках III Московского культурного форума

Книга или интернет. Как будет выглядеть библиотека будущего

Как московские школы развивают дополнительное образование