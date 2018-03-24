В Волоколамске усилят контроль над несанкционированным сбросом мусора

"Что касается попыток сваливать мусор на обочины и в других местах: мы обратились к правоохранительных органам, чтобы пересекать эти случаи или не допускать их", — сказал Чупраков на встрече с общественниками.

По его словам, ответственность будет распределяться в зависимости от собственника земли. «Если это придорожные полосы, ответственность за мусор там несет Минтранс , на землях поселений ответственность несут муниципалитеты и главы муниципальных образований», — отметил он.

Также Чупраков поручил «проработать четкий алгоритм пресечения сваливания отходов в неположенных местах и отработать исчерпывающий перечень мероприятий, чтобы ни у кого не возникало соблазна сваливать отходы в неположенном местах».

На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.