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В Волоколамске усилят контроль над несанкционированным сбросом мусора
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В Волоколамске усилят контроль над несанкционированным сбросом мусора 

РИА Недвижимость 1 час назад
ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Недвижимость. Контроль над несанкционированным сбросом мусора на обочинах дорог или лесополосы будет усилен в Волоколамске, заявил спецпредставитель губернатора Подмосковья по вопросам экологии Александр Чупраков.
"Что касается попыток сваливать мусор на обочины и в других местах: мы обратились к правоохранительных органам, чтобы пересекать эти случаи или не допускать их", — сказал Чупраков на встрече с общественниками.
По его словам, ответственность будет распределяться в зависимости от собственника земли. «Если это придорожные полосы, ответственность за мусор там несет Минтранс, на землях поселений ответственность несут муниципалитеты и главы муниципальных образований», — отметил он.
Также Чупраков поручил «проработать четкий алгоритм пресечения сваливания отходов в неположенных местах и отработать исчерпывающий перечень мероприятий, чтобы ни у кого не возникало соблазна сваливать отходы в неположенном местах».
На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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