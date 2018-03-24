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Крид рассказал Урганту о своем знакомстве с Бибером
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Крид рассказал Урганту о своем знакомстве с Бибером 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Егор Крид стал героем шоу «Вечерний Ургант». В эфире передачи артист рассказал Ивану о своем первом поцелуе. Оказалось, он случился в Абхазии, когда Криду было 10 лет. Девочку звали Катей, она на 3-4 года была старше Егора. Также на шоу Крид, которого называют русским Джастином Бибером рассказал Ивану и знакомстве с мировой звездой. По словам Егора, он сидел в кафе Лос-Анджелеса с лучшим другом Джастина, а чуть позже туда приехал и Бибер. Молодые люди пожали друг другу люди, но вот что Джастин сказал Егору, зрители так и не узнали: Иван Ургант прервал Крида.
Кроме этого, Егор представил свою новую композицию «Миллион алых роз». Припев взять у одноименной песни Аллы Пугачевой, а вот первый куплет песни полконники Крида уже слышали. Эти строки исполнитель зачитывал в треке Нюши «Только». Эту композицию Егор перепел и вставил туда слова об их отношениях. Неужели чувства к замуженей Нюше до сих пор не прошли у Егора? Хотя в недавнем интервью артист заявлял, что он давно равнодушен к экс-возлюбленной и рад за ее семейное счастье.
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Фото:Instagram
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