В Самарской области могут появиться исторические поселения

Самарской области 18 населенных пунктов могут получить статус исторического поселения. Об этом стало известно во время градозащитного съезда в субботу, 24 марта.

Согласно действующему законодательству, историческим поселением являются населенные пункты, включенные в соответствующие перечень федерального или регионального значения. В его границах располагаются объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического наследия.