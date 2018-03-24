В Самарской области могут появиться исторические поселения 

В Самарской области 18 населенных пунктов могут получить статус исторического поселения. Об этом стало известно во время градозащитного съезда в субботу, 24 марта.
— Если поселки станут историческими поселениями федерального значения, то строить что-то непонятное там можно будет после согласования с Министерством культуры России, — пояснил один из организаторов «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков. — Это усложнит местную самодеятельность. А еще и бюджет на развитие будут выделять.
Согласно действующему законодательству, историческим поселением являются населенные пункты, включенные в соответствующие перечень федерального или регионального значения. В его границах располагаются объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического наследия.