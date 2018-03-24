Когда поляк стал русским царём

Король Речи Посполитой Владислав IV никогда не приезжал в Москву , не был православным, но с Россией был связан напрямую — больше двух лет Владислав IV был русским царём.

Имя Владислава Жигимонтовича почти затерялось в русской истории. Даже те, кто помнит о Василии Шуйском, Фёдоре I и Фёдоре II называют годы правления Владислава Семибоярщиной.

Московитская корона

В 1610 году, в разгар Смуты в России, король Речи Посполитой Сигизмунд III убедил московских бояр признать царём его пятнадцатилетнего сына Владислава. Убедил не столько силой слова, сколько силой оружия. Часть войска польского осаждала Смоленск, вторая стояла под Москвой в Хорошёве. Молодому царю присягнули в Москве, Новгороде, Устюге, Ярославле Вологде и других городах. Началась чеканка монет с его изображением.

Польше специально для коронации Владислава ювелиры изготовили корону, украшенную 255 драгоценными камнями. И хотя самой коронации в итоге не случилось, до неё, как и до Москвы, Владислав не доехал, долгие годы на официальных приёмах он носил московитскую корону, именуя себя избранным Великим князем Московским.

Примечательно, что именно в этой короне впоследствии хоронили отца Владислава, Сигизмунда. А после смерти самого Владислава его сводный брат переплавил корону на монеты.

Смоленская крепость

Смоленск, к стенам которого поляки подступили ещё в 1610, держался два года в условиях непрерывной осады. Когда город был взят, Владислав прибыл в крепость и провёл в ней четыре месяца, пока его отец обсуждал с русскими условия коронации.

Тянулась зима. Город после длительной осады был частично разрушен. Сигизмунд, непримиримый в вопросах веры, отказывался крестить сына в Православие. Народное ополчение вытесняло из московских земель тех поляков, что пришли ещё с Лжедмитрием. Чем дальше, тем призрачней казался Владиславу московский трон. И, в конце концов, отец королевича принял решение вернуться в Варшаву . 17 февраля 1613 года они въехали в королевский дворец, а 14 марта пришло известие о том, что своим новым царём русские избрали Михаила Романова

Владислава только условно можно называть поляком. По происхождению он был шведом — из династии Ваза. Поляком он стал после того, как шляхтичи Речи Посполитой избрали его отца Сигизмунда королем.

Владислав, став королем Польши, не оставлял попыток отвоевать себе шведский трон, но безрезультатно.

Искусствовед

С малых лет Владислав учился любить искусство, и не удивительно, что, возмужав, он заказывал картины Рубенсу и его ученикам, переписывался с Галилеем, способствовал зарождению оперы в Польше. Эстетическое воспитание Владислава рождало в нем высокомерие как в отношении далеких от искусства польских шляхтичей, так и русских бояр, которые тоже были далеки от тенденций в европейском живописи.

Вторая попытка стать царем

В Речи Посполитой не оставляли надежд завладеть русским троном. Сейм разрешил королевичу Владиславу собрать войско и назначил комиссаров, которые будут сопровождать Владислава. Осенью 1617 войско Владислав двинулся в поход. Дорогобуж Вязьма признали Владислава царем и сдались ему; в следующем году он подступил к самой столице, штурмовал ее, но неуспешно, и заключил так называемое Деулинское перемирие, по которому не отказывался от своих притязаний на московский престол, откладывая лишь их осуществление.

Комета 1618 года

За один 1618 год в небе Европы появились поочерёдно три кометы. Одна из них, третья по счёту, сопровождала в походе Владислава, который с помощью казаков через год после начала войны добрался-таки до стен Москвы. Поляки провели несколько атак, в одной из которых дошли даже до Арбатских ворот, но в целом осада проходила безуспешно.

Москвичи боялись кометы, говорили, что она предвещает падение города. Но скорее она была предназначена Владиславу. Сейм отказывался дальше финансировать компанию, близилась зима, русские тянули с переговорами, войск было недостаточно для планомерной осады… Что говорить, если даже лестницы у поляков оказались короче, чем нужно: по ним было не взобраться на крепостные стены.

Продажа русского титула

В 1632 года, после смерти Сигизмунда III, Владислав был избран новым польским королем. При этом он продолжал называться и Великим князем Московским. В это время царь Михаил Федорович решил с помощью оружия заставить Владислава отказаться от титула: почти 35 000 русское войско перешло границу с Речью Посполитой. Здесь Владислав ярко раскрыл свой талант полководца.

Поляки взяли русскую армию в окружение и заставили подписать выгодное для Польши мирное соглашение. В качестве бонуса для русских Владислав подписал свой официальный отказ от своих претензий за русский трон. Правда, русской царской казне пришлось раскошелиться на этот подарок и заплатить королю 20 000 рублей.