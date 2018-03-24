Ещё
Орловцы смогут заказать почтовую ячейку не выходя из дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловцы смогут заказать почтовую ячейку не выходя из дома 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская область вошла в проект автоматизации аренды абонементных ячеек Почты России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый вид онлайн-сервиса позволяет выбрать и забронировать абонементную ячейку в отделении Почты России, не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек направлено на улучшение качества обслуживания клиентов.
Ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу клиенты могут на специальном сайте Почты России abox.pochta.ru. В режиме онлайн можно выбрать почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, проверить наличие свободных ячеек и оформить бронь. Оплатить услугу физическим лицам можно в личном кабинете, а юридические лица могут распечатать платёжный бланк и осуществить оплату через банк. В почтовом отделении клиент должен подписать заявление и получить ключ от ячейки.
Упрощенное оформление документов существенно сократит время обслуживания в почтовых отделениях. В настоящее время в тестовом режиме сервис запущен во всех отделениях связи 25 регионов страны.
Сообщение Орловцы смогут заказать почтовую ячейку не выходя из дома появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Под Орлом рухнула башня: на месте работают сотрудники МЧС Орловцам предложили работу на «Керама Марацци» и в ТЦ «Линия» «Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза292
«ЦРУ готовило переворот в России»427
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть83
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»108
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение