Орловцы смогут заказать почтовую ячейку не выходя из дома

Новый вид онлайн-сервиса позволяет выбрать и забронировать абонементную ячейку в отделении Почты России , не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек направлено на улучшение качества обслуживания клиентов.

Ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу клиенты могут на специальном сайте Почты России abox.pochta.ru. В режиме онлайн можно выбрать почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, проверить наличие свободных ячеек и оформить бронь. Оплатить услугу физическим лицам можно в личном кабинете, а юридические лица могут распечатать платёжный бланк и осуществить оплату через банк. В почтовом отделении клиент должен подписать заявление и получить ключ от ячейки.

Упрощенное оформление документов существенно сократит время обслуживания в почтовых отделениях. В настоящее время в тестовом режиме сервис запущен во всех отделениях связи 25 регионов страны.