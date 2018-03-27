В Воронежской области без вести пропала 14-летняя школьница 

Девочка пропала в Воронеже. Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 14-летней Полины Морозовой. 25 марта школьница вышла из своего дома на улице Депутатской в 9 утра, и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье» в своей группе в «ВКонтакте». На вид Полине 16 — 17 лет, её рост 175 сантиметров, у неё худощавое телосложение, русые волосы — стрижка «каре». В день исчезновения была одета в светло-розовую куртку, серый шарф, голубые джинсы и чёрные ботинки. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках, сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.