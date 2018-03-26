Пропавшего в Воронежской области 41-летнего мужчину нашли живым 

Александр Жарый не выходил на связь неделю. Пропавшего в Воронежской области 41-летнего Александра Жарого нашли живым, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в субботу, 24 марта. О том, что мужчина дома и его жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали родственники. Александр Жарый пропал в Россоши 18 марта. С того момента он не выходил на связь с родными. Где почти неделю находился мужчина, неизвестно. Также в Россоши живым нашли 18-летнего Евгения Мошкина. О молодом человеке ничего не было известно с 13 марта, когда он вышел из общежития и исчез. Парня на улице увидела девушка. Она узнала его по ориентировки и позвонила в полицию. Дарья Крымова