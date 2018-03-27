На остановке возле Воронежского цирка нашли труп мужчины

На остановке общественного транспорта возле Воронежского цирка нашли труп мужчины, об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Тело неизвестного мужчины нашли 26 марта на остановке напротив дома №149 по улице Челюскинцев. На вид мужчине 60 лет, на левой руке имеет татуировку в виде розы, на предплечье руки — распятие на кресте, а на левом плече — татуировку танка. У него ожог на правой стороне живота и бока. Был одет в синие джинсы, рубашку в клетку, черные сапоги, темную куртку, черную шапку с надписью «Россия».

Волонтеры разыскивают родственников мужчины и в случае опознания просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.