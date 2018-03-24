В Каталонии проходят многотысячные акции протеста 

В Каталонии на фоне обвинений в мятеже, предъявленных испанскими властями бывшим лидерам автономии, люди вышли на улицы. В Барселоне в столкновениях с полицией травмы получили несколько десятков человек. Тысячи людей с плакатами блокировали на время железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной. Акции стали ответом на решение Верховного суда о выдаче международного ордера на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона и его соратников. Все они были названы подозреваемыми в причастности к сепаратизму. Всего суд выдал шесть ордеров. При этом сам Пучдемон некоторое время назад покинул Бельгию, где оставался с осени минувшего года, и приехал в Финляндию. Полиция этой скандинавской страны подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии.