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В «Золотом Вавилоне» дважды за день эвакуировали посетителей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В «Золотом Вавилоне» дважды за день эвакуировали посетителей 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 27 марта, в торговом центре на Малиновского проверили все системы безопасности. После трагедии в Кемерово в «Золотом Вавилоне» за день провели две эвакуации.
Как сообщил корреспонденту 161.ru сотрудник торгового центра, утром учебную тревогу инициировал сам ТЦ. А днем уже пришли проверяющие, и им показали, что ко всем нештатным ситуациям центр готов.
— По громкой связи сказали посетителям, что сейчас — учебная эвакуация, что это проверка всех систем. Несколько раз повторили, что паниковать не надо. Мы показываем проверяющим, что у нас всё нормально, что всё работает, — рассказал собеседник издания.
По словам спикера, многие посетители к тревоге отнеслись спокойно и продолжили совершать покупки.
Губернатор Ростовской области 26 марта поручил проверить все ТЦ и кинотеатры в Ростове. Еще до начала официальной проверки корреспондент 161.ru провел собственную ревизию городских гипермаркетов. Результаты эксперимента смотрите здесь.
В связи с трагедией в Кемерово 28 марта объявлено днем траура.
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