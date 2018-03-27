В «Золотом Вавилоне» дважды за день эвакуировали посетителей

Сегодня, 27 марта, в торговом центре на Малиновского проверили все системы безопасности. После трагедии в Кемерово в «Золотом Вавилоне» за день провели две эвакуации.

Как сообщил корреспонденту 161.ru сотрудник торгового центра, утром учебную тревогу инициировал сам ТЦ. А днем уже пришли проверяющие, и им показали, что ко всем нештатным ситуациям центр готов.

— По громкой связи сказали посетителям, что сейчас — учебная эвакуация, что это проверка всех систем. Несколько раз повторили, что паниковать не надо. Мы показываем проверяющим, что у нас всё нормально, что всё работает, — рассказал собеседник издания.

По словам спикера, многие посетители к тревоге отнеслись спокойно и продолжили совершать покупки.

Губернатор Ростовской области 26 марта поручил проверить все ТЦ и кинотеатры в Ростове. Еще до начала официальной проверки корреспондент 161.ru провел собственную ревизию городских гипермаркетов. Результаты эксперимента смотрите здесь.

В связи с трагедией в Кемерово 28 марта объявлено днем траура.