Биолог Пол Эрлих: крах цивилизации не за горами

В ближайшие несколько десятилетий сокрушительный крах цивилизации станет без пяти минут неизбежным фактом вследствие продолжающегося разрушения человечеством природного мира, благодаря которому существует все живое на Земле, говорит профессор-биолог Пол Эрлих

В мае исполнится 50 лет со дня публикации наиболее известной и спорной книги выдающегося биолога «Демографическая бомба». Но Эрлих по-прежнему открыто говорит о своих убеждениях.

Он утверждает, что оптимальная численность населения в мире должна находиться на отметке менее двух миллиардов человек — на 5,6 миллиарда меньше, чем на сегодняшний день, при этом растет токсификация всей планеты синтетическими химикатами, которые для людей и дикой природы могут оказаться опаснее, чем глобальное потепление.

Эрлих также говорит, что для прекращения чрезмерного потребления ресурсов необходимо беспрецедентное перераспределение богатств, но «богатеи, управляющие глобальной системой — те, что проводят ежегодные встречи в Давосе — вряд ли позволят этому произойти».

В «Демографической бомбе», написанной совместно с женой Эрлиха Анной в 1968 году, предсказывалось, что в 1970-х «сотни миллионов людей умрут от голода» — судьба, которой удалось избежать благодаря зеленой революции в высокотоварном сельском хозяйстве.

Сегодня Пол Эрлих признает, что многие детали и сроки событий оказались неверны, но в целом считает книгу точной.

«Рост населения наряду с чрезмерным потреблением на душу толкает цивилизацию к краю: в настоящее время миллиарды людей голодают или недополучают микроэлементы, а дестабилизация климата имеет разрушительный эффект».

Эрлих работает в Стэндфордском университете с 1959 года, а также является президентом «Тысячелетнего союза во имя человечества и биосферы», который работает «над смягчением угрозы сокрушительного краха цивилизации».

«Это почти наверняка произойдет в ближайшие несколько десятилетий, и риск не перестанет расти до тех пор, пока целью экономических и политических систем остается нескончаемый рост деятельности человека, — считает профессор. — Я не раз говорил, что «вечный рост — это кредо раковых клеток»».

Природный мир разрушает именно сочетание высокой численности населения и сверхпотребления со стороны богачей, говорит он. Исследование, опубликованное Эрлихом и его коллегами в 2017 году, показало, что это приближает шестое массовое исчезновение видов, от которого зависят наличие чистого воздуха, воды и продовольствия для цивилизации.

Решения должны быть жесткими. «Прежде всего, необходимо сделать современные средства контрацепции и аборты доступными для всех, а также предоставить женщинам абсолютно равные с мужчинами права, зарплаты и возможности.

»Надеюсь, в результате снизится общий коэффициент рождаемости, а затем последует необходимое сокращение населения. [Но] для гуманного сокращения общей численности населения до безопасного уровня потребуется очень много времени».

По оценкам профессора, оптимальная численность населения в мире должна составить около полутора-двух миллиардов человек, «но чем дольше человечество станет поддерживать существующее положение вещей, тем менее самодостаточным будет общество. Мы предпочитаем очевидные решения, чем вызываем, к примеру, постепенное исчезновение рыбохозяйственных ресурсов».

Эрлих также обеспокоен химическим загрязнением, которое достигло даже наиболее отдаленных уголков земного шара. «У нас есть доказательства того, что токсины снижают интеллект детей, а члены первого подвергшегося их влиянию поколения уже стали взрослыми людьми».

Он относится к этому риску с характерным мрачным юмором: «Первым эмпирическим доказательством оболванивания вида Homo sapiens стали республиканские дебаты на президентских выборах в США 2016 года и последовавшая „власть мерзавцев“. С другой стороны, токсификация может решить демографическую проблему, поскольку благодаря ей уменьшается количество сперматозоидов».

Размышляя о тех пяти десятилетиях, что миновали после публикации «Демографической бомбы», биолог говорит: «Ни один ученый не станет после полувекового опыта придерживаться абсолютно идентичных взглядов, но мы с Анной по-прежнему гордимся нашей книгой». По его словам, она помогла начать всемирную дискуссию о последствиях роста населения, который продолжается и сегодня.

Сила книги, утверждает Эрлих, в ее лаконичности, прямоте и правдивости. «Ее слабостями являются недостаточно раскрытые проблемы чрезмерного потребления, выпуска новых акций, прав женщин и противодействия расизму — на что я потратил бóльшую часть карьеры и деятельности.

»Переизбыток в мире богатых людей представляет собой серьезную угрозу для будущего человека, а культурное и генетическое разнообразие являются важнейшими ресурсами».

По словам Эрлиха, неприятный осадок от обвинений в поддержке книгой расистского отношения к контролю над населением до сих пор не исчез. «Как одного из соавторов сидячих забастовок с целью уничтожения ресторанов в Лоуренсе, штат Канзас, в 1950-х годах и автора книг и статей о биологической несерьезности расизма, меня эти обвинения продолжают раздражать».

Но, говорит он, «нельзя допускать, чтобы возможность расистского толкования ваших идей невежественными людьми мешала честно обсуждать ключевые проблемы».