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Надавили на алиментщика
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Надавили на алиментщика 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса auto.ria.com  В Ковровском районе судебные приставы наведались к некому гражданину А, который задолжал гражданке К больше полумиллиона рублей по алиментам. Не смотря на решение суда выплачивать долги мужчина не собирался, в результате чего и образовалась такая сумма долга,
Естественно, судебным приставам пришла «бумага» с требованием проверить гражданина А. Что они, собственно, и сделали. В результате было установлено, что за должником числится автомобиль. «Судебным приставом — исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, а также к должнику применена мера об ограничении в пользовании специальным правом», — сообщается на сайте региональный судебных приставов. Проще говоря, должнику запретили ездить на своей машине.
После наложенных «санкций» гражданин А быстренько собрал необходимую сумму и полностью погасил долг перед гражданкой К.
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