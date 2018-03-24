Надавили на алиментщика

Фото с ресурса auto.ria.com В Ковровском районе судебные приставы наведались к некому гражданину А, который задолжал гражданке К больше полумиллиона рублей по алиментам. Не смотря на решение суда выплачивать долги мужчина не собирался, в результате чего и образовалась такая сумма долга,

Естественно, судебным приставам пришла «бумага» с требованием проверить гражданина А. Что они, собственно, и сделали. В результате было установлено, что за должником числится автомобиль. «Судебным приставом — исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, а также к должнику применена мера об ограничении в пользовании специальным правом», — сообщается на сайте региональный судебных приставов. Проще говоря, должнику запретили ездить на своей машине.

После наложенных «санкций» гражданин А быстренько собрал необходимую сумму и полностью погасил долг перед гражданкой К.