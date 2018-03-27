Фонд льготного кредитования аграриев может быть увеличен до 70 миллиардов рублей

Агропромышленный комплекс в последнее время прочно занял место самой успешной отрасли в экономике. Рекордный урожай зерна — более 134 миллионов тонн — позволил России войти в десятку ведущих злаковых экспортёров мира. В три раза выросло производство мяса птицы, в пять раз — подсолнечника. В 15 раз больше товаров сельхозпроизводства было отправлено в этом году на экспорт. В общем, показатели свидетельствуют, что в АПК всё хорошо. Но вот экономисты бьют тревогу: убытки в хозяйствах грозят перегнать рост прибыли. По одной только пшенице в этом году они составили 120 миллиардов рублей. В чём причина этой тревожной тенденции? На парламентских слушаниях в Госдуме 26 марта обсудили, как повысить эффективность бюджетных вложений в агросектор.

Погнались за лёгкой прибылью — получили убытки

Механизм распределения субсидий в агросекторе претерпел большие изменения в 2017 году. Во-первых, вместо длинного списка целевых выплат, которые ранее распределялись из федерального центра, была введена единая агросубсидия, распределение которой сегодня возложено на регионы. Во-вторых, у хозяйств появилась возможность брать льготные кредиты под пять процентов, которые субсидируются из федерального бюджета. Эти меры принесли положительные результаты.

«Уровень освоения регионами единой сельскохозяйственной субсидии близок к ста процентам», — отметил статс-секретарь Минсельхоза Иван Лебедев . Однако не обошлось и без ложки дёгтя. Например, в одном из регионов центральной части страны, издавна славящемся своими яблоневыми садами, вдруг отдали предпочтение выращиванию подсолнечника. В результате такого странного решения региональных властей садоводы получили субсидий меньше обычного, а выращенный подсолнечник не нашёл сбыта, поскольку его в этом году произвели больше обычного. И садоводы, и те, кто выращивал коньюнктурный подсолнечник, оказались в итоге в убытке.

«Практика показала, что далеко не все регионы смогли правильно распорядиться самостоятельностью при распределении субсидий», — констатировал чиновник. Он заверил, что при распределении субсидий в 2018 году все региональные агропроекты будут проходить экспертизу в Минсельхозе. Такое пристальное внимание Правительства к происходящему в регионах распределению выплат вызвано тем, что денег на сельское хозяйство по-прежнему не хватает, а значит, каждый рубль должен быть израсходован с максимальной эффективностью.

«В этом году нам удалось сохранить финансирование агросектора на уровне прошлого года — это 242 миллиарда рублей», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников . Депутат считает, что особого внимания заслуживает программа субсидирования льготных кредитов для хозяйств. «В 2018 году на эти цели отпущено из бюджета 50 миллиардов рублей», — напомнил парламентарий. Он добавил, что необходимо добиваться увеличения этой суммы до 70 миллиардов рублей.

Уровень освоения регионами единой сельскохозяйственной субсидии близок к ста процентам. Особенно важно, чтобы при распределении льготных кредитов не были забыты индивидуальные и фермерские хозяйства. «Правительство обещало для таких хозяйств квоту на льготное кредитование не менее 20 процентов. И мы намерены закрепить эту цифру законодательно», — отметил Владимир Плотников.

Чтобы деньги не улетали в трубу

По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, очень важно, чтобы выделенные бюджетные субсидии действительно доставались тем, кто сегодня занимается агропроизводством. Сейчас предоставляемые деньги часто лишь компенсируют возросшие аппетиты компаний-монополистов. Это энергетики, транспортники, кредитующие сельхозников под огромные проценты банки (только каждый пятый кредит, выданный в АПК, субсидируется государством, а остальные — коммерческие) и наконец торговые сети.

Ежегодно взвинчивают цены компании, производящие минеральные удобрения. «Если в 90-е годы вносили девять тонн минеральных удобрений на гектар, то сейчас вносим три. Выжимаем из земли последнее, так что на долгосрочный рост урожайности рассчитывать не приходится», — отметил глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин

«Несмотря на полученные от государства субсидии хозяйства могут лишь едва сводить концы с концами, а денег на расширение производства по-прежнему не остаётся», — подытожил Сергей Лисовский . По его мнению, государству следует взять под контроль цены монополистов: «Тогда субсидии будут оставаться у сельхозников».

Между тем есть и ещё одна проблема, требующая срочного государственного вмешательства. Это ценовая нестабильность на внутреннем рынке.

«В этом году отпускные цены на сельхозпродукцию снизились на 3,2 процента, в то время как в торговых сетях они, напротив, выросли на 6,7 процента», — привёл статистику научный руководитель НИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев . По его мнению, если такая ситуация сохранится, нужно ждать снижения доходов в АПК.

«Об экспортном потенциале отрасли можно будет забыть. Ведь с учётом субсидий рентабельность в сельском хозяйстве у нас не превышает 14 процентов, а без субсидий она всего восемь процентов», — заметил учёный. Государству сегодня надо не только увеличивать поток субсидий в АПК, но активнее регулировать ценовую политику на рынке, считают эксперты. Иными словами, необходимо не только предоставить сельхозникам возможность вырастить урожай, но и гарантировать возможность продать его не в убыток. Пока такой механизм не заработал, убытки сельхозпроизводителей продолжат догонять показатели прибыли.