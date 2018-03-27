Фонд льготного кредитования аграриев может быть увеличен до 70 миллиардов рублей 

Агропромышленный комплекс в последнее время прочно занял место самой успешной отрасли в экономике. Рекордный урожай зерна — более 134 миллионов тонн — позволил России войти в десятку ведущих злаковых экспортёров мира. В три раза выросло производство мяса птицы, в пять раз — подсолнечника. В 15 раз больше товаров сельхозпроизводства было отправлено в этом году на экспорт. В общем, показатели свидетельствуют, что в АПК всё хорошо. Но вот экономисты бьют тревогу: убытки в хозяйствах грозят перегнать рост прибыли. По одной только пшенице в этом году они составили 120 миллиардов рублей. В чём причина этой тревожной тенденции? На парламентских слушаниях в Госдуме 26 марта обсудили, как повысить эффективность бюджетных вложений в агросектор.
Погнались за лёгкой прибылью — получили убытки
Механизм распределения субсидий в агросекторе претерпел большие изменения в 2017 году. Во-первых, вместо длинного списка целевых выплат, которые ранее распределялись из федерального центра, была введена единая агросубсидия, распределение которой сегодня возложено на регионы. Во-вторых, у хозяйств появилась возможность брать льготные кредиты под пять процентов, которые субсидируются из федерального бюджета. Эти меры принесли положительные результаты.
«Уровень освоения регионами единой сельскохозяйственной субсидии близок к ста процентам», — отметил статс-секретарь Минсельхоза Иван Лебедев. Однако не обошлось и без ложки дёгтя. Например, в одном из регионов центральной части страны, издавна славящемся своими яблоневыми садами, вдруг отдали предпочтение выращиванию подсолнечника. В результате такого странного решения региональных властей садоводы получили субсидий меньше обычного, а выращенный подсолнечник не нашёл сбыта, поскольку его в этом году произвели больше обычного. И садоводы, и те, кто выращивал коньюнктурный подсолнечник, оказались в итоге в убытке.
«Практика показала, что далеко не все регионы смогли правильно распорядиться самостоятельностью при распределении субсидий», — констатировал чиновник. Он заверил, что при распределении субсидий в 2018 году все региональные агропроекты будут проходить экспертизу в Минсельхозе. Такое пристальное внимание Правительства к происходящему в регионах распределению выплат вызвано тем, что денег на сельское хозяйство по-прежнему не хватает, а значит, каждый рубль должен быть израсходован с максимальной эффективностью.
«В этом году нам удалось сохранить финансирование агросектора на уровне прошлого года — это 242 миллиарда рублей», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Депутат считает, что особого внимания заслуживает программа субсидирования льготных кредитов для хозяйств. «В 2018 году на эти цели отпущено из бюджета 50 миллиардов рублей», — напомнил парламентарий. Он добавил, что необходимо добиваться увеличения этой суммы до 70 миллиардов рублей.
Уровень освоения регионами единой сельскохозяйственной субсидии близок к ста процентам. Особенно важно, чтобы при распределении льготных кредитов не были забыты индивидуальные и фермерские хозяйства. «Правительство обещало для таких хозяйств квоту на льготное кредитование не менее 20 процентов. И мы намерены закрепить эту цифру законодательно», — отметил Владимир Плотников.
Чтобы деньги не улетали в трубу
По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, очень важно, чтобы выделенные бюджетные субсидии действительно доставались тем, кто сегодня занимается агропроизводством. Сейчас предоставляемые деньги часто лишь компенсируют возросшие аппетиты компаний-монополистов. Это энергетики, транспортники, кредитующие сельхозников под огромные проценты банки (только каждый пятый кредит, выданный в АПК, субсидируется государством, а остальные — коммерческие) и наконец торговые сети.
Ежегодно взвинчивают цены компании, производящие минеральные удобрения. «Если в 90-е годы вносили девять тонн минеральных удобрений на гектар, то сейчас вносим три. Выжимаем из земли последнее, так что на долгосрочный рост урожайности рассчитывать не приходится», — отметил глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
«Несмотря на полученные от государства субсидии хозяйства могут лишь едва сводить концы с концами, а денег на расширение производства по-прежнему не остаётся», — подытожил Сергей Лисовский. По его мнению, государству следует взять под контроль цены монополистов: «Тогда субсидии будут оставаться у сельхозников».
Между тем есть и ещё одна проблема, требующая срочного государственного вмешательства. Это ценовая нестабильность на внутреннем рынке.
«В этом году отпускные цены на сельхозпродукцию снизились на 3,2 процента, в то время как в торговых сетях они, напротив, выросли на 6,7 процента», — привёл статистику научный руководитель НИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев. По его мнению, если такая ситуация сохранится, нужно ждать снижения доходов в АПК.
«Об экспортном потенциале отрасли можно будет забыть. Ведь с учётом субсидий рентабельность в сельском хозяйстве у нас не превышает 14 процентов, а без субсидий она всего восемь процентов», — заметил учёный. Государству сегодня надо не только увеличивать поток субсидий в АПК, но активнее регулировать ценовую политику на рынке, считают эксперты. Иными словами, необходимо не только предоставить сельхозникам возможность вырастить урожай, но и гарантировать возможность продать его не в убыток. Пока такой механизм не заработал, убытки сельхозпроизводителей продолжат догонять показатели прибыли.