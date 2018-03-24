Более 268 млн рублей получили нижегородские аграрии на посевные работы

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил начальник отдела финансирования организаций АПК регионального Минсельхозпрода Олег Григорьев

Как отметил чиновник, 113 млн руб. выделено из областного бюджета, а 155,1 млн руб. — из федерального. Назначением субсидий является оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

По словам Григорьева, до получателей также доведены субсидии на реализованное молоко. Они были начислены на объем произведенного молока за четвертый квартал прошлого года

«Средства перечислены в размере 231,5 млн рублей, в том числе 139,9 млн руб. из областного бюджета и 91,6 млн руб. из федерального бюджета», — рассказал начальник отдела.

Как отметил чиновник, с начала года до сельскохозяйственных производителей доведено 580,2 млн руб. господдержки из областного бюджета, что составляет 25,6% от годовых ассигнований, и 246,7 млн руб. субсидий из федерального бюджета, что соответствует 20% от годовых ассигнований.

Напомним, 200 млн рублей дополнительно выделят на поддержку нижегородской промышленности.