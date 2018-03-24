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Найден способ сделать полигон «Ядрово» открытым для жителей
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Найден способ сделать полигон «Ядрово» открытым для жителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Общественная палата Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района для организации доступа на мусорный полигон «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС.
«У нас требование — сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов», — сказала заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.
Она пообещала, что в эту работу включатся и Общественная палата, и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.
Дмитриева добавила, что доступ активистов на полигон позволит гражданам лично изучить старую и новую части свалки. С ее предложением согласился спецпредставитель подмосковного губернатора Александр Чупраков. «Мы договорились, что вы формируете рабочую группу в Telegram, куда входит входит и глава [муниципального района], и я, и операторы полигона, с тем чтобы оперативно обмениваться информацией», — продолжил он.
Жители подмосковного Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.
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