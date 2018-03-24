Новый участок полигона «Ядрово» начнет работать в апреле

Новое тело свалки, по словам чиновника, практически готово.

На проходящем сегодня круглом столе Чупраков заявил, что на новом участке полигона становят систему очистки фильтрата. Для этого уже созданы специальные колодцы, а в дальнейшем предусмотрены и очистные сооружения.

К середине апреля голландское оборудование для дегазации будет доставлено на место.