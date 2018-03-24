Новый участок полигона «Ядрово» начнет работать в апреле 

Новое тело свалки, по словам чиновника, практически готово.
На проходящем сегодня круглом столе Чупраков заявил, что на новом участке полигона становят систему очистки фильтрата. Для этого уже созданы специальные колодцы, а в дальнейшем предусмотрены и очистные сооружения.
К середине апреля голландское оборудование для дегазации будет доставлено на место.
«Оборудование, которого нет в России, будет на полигоне до 13 апреля. С 14 апреля Юджин Тиммерманс (коммерческий директор компании-устроителя системы дегазации — прим.) начинает выполнять проколы и монтаж системы, которая собирает газ и будет выводить его на высокотемпературный факел, где газы будут сжигаться при температуре 1,2 тысячи градусов» сказал Александр Чупраков Чиновник пояснил, работы по формированию верхушки тела полигона с необходимым уклоном завершатся до запуска нового участка. До тех пор на старый участок продолжат возить мусор, но уже не в таком количестве.