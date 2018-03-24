Голландское оборудование для дегазации доставят на «Ядрово» к 13 апреля

По его словам, новое тело свалки, выполненное с соблюдением всей технологии, практически готово.

На круглом столе, который проходит 24 марта, Чупраков добавил, что на новом участке полигона становят систему очистки фильтрата. Для этого уже созданы специальные колодцы, а в дальнейшем предусмотрены и очистные сооружения.

К 13 апреля голландское оборудование для дегазации доставят на полигон.

"Оборудование, которого нет в России , будет на полигоне до 13 апреля. С 14 апреля Юджин Тиммерманс (коммерческий директор компании-устроителя системы дегазации — прим.) начинает выполнять проколы и монтаж системы, которая собирает газ и будет выводить его на высокотемпературный факел, где газы будут сжигаться при температуре 1,2 тысячи градусов", — сказал Александр Чупраков.

Чиновник пояснил, работы по формированию верхушки тела полигона с необходимым уклоном завершатся до запуска нового участка.

До 14 апреля на старый участок продолжат возить мусор, но количество машин при этом сократят. Дополнительные отходы нужны для устройства верхушки тела полигона с нужным уклоном.