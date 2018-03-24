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Голландское оборудование для дегазации доставят на «Ядрово» к 13 апреля
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Голландское оборудование для дегазации доставят на «Ядрово» к 13 апреля 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Зампред правительства Московской области Александр Чупраков заявил, что с 14 апреля начнет работать новый участок полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщает телеканал «360».
По его словам, новое тело свалки, выполненное с соблюдением всей технологии, практически готово.
На круглом столе, который проходит 24 марта, Чупраков добавил, что на новом участке полигона становят систему очистки фильтрата. Для этого уже созданы специальные колодцы, а в дальнейшем предусмотрены и очистные сооружения.
К 13 апреля голландское оборудование для дегазации доставят на полигон.
"Оборудование, которого нет в России, будет на полигоне до 13 апреля. С 14 апреля Юджин Тиммерманс (коммерческий директор компании-устроителя системы дегазации — прим.) начинает выполнять проколы и монтаж системы, которая собирает газ и будет выводить его на высокотемпературный факел, где газы будут сжигаться при температуре 1,2 тысячи градусов", — сказал Александр Чупраков.
Чиновник пояснил, работы по формированию верхушки тела полигона с необходимым уклоном завершатся до запуска нового участка.
До 14 апреля на старый участок продолжат возить мусор, но количество машин при этом сократят. Дополнительные отходы нужны для устройства верхушки тела полигона с нужным уклоном.
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