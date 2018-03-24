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«Добавку просить не стал»: Максим Виторган рассказал о походе в гости к дочке
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«Добавку просить не стал»: Максим Виторган рассказал о походе в гости к дочке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известный актер Максим Виторган решил поделиться с подписчиками мыслями о своем походе в гости к дочке. Упор он сделал на угощениях, которые ему довелось попробовать, правда, поклонники артиста разглядели в его словах совершенно другой смысл.
Популярный актер театра и кино, теле— и радиоведущий опубликовал в сети пост, посвященный своей дочери от первого брака Полине. Он рассказал, что сходил к девушке в гости, и из-за пустого холодильника ему пришлось перекусывать диетическим низкокалорийным мороженым и шоколадом. Однако потом Виторган продолжил свое повествование мыслями совершенно не о еде. «Спрашивает: „Ну как тебе, нравится? Мне очень важно! Это же как … Любимым другом поделиться!“. Не стал переспрашивать и задавать наводящих вопросов. Да ну, ещё узнаю что-нибудь зачем-то… И аппетит пропадёт. Добавку просить тоже не стал. Просто доел. Понравилось. Но стараюсь об этом не думать…»
Подписчики Максима оценили его подход к таким тонким темам. Они отметили, что их кумир поступил совершенно правильно, не вступая в расспросы и пытаясь что-то разузнать. Но и намеки Полины им тоже пришлись по душе. Их посчитали очень оригинальными, а некоторые даже заявили, что во всем виновато переходящее по наследству чувство юмора. «Классные у вас разговоры» «Научится готовить, это со временем приходит, когда ребенок появляется, приходит и ответственность и желание накормить повкуснее, и дать самое лучшее» «А Полина молодец, хороший заход организовала, типа „привыкайте к мысли, папаша“» «У Вашей дочки прекрасный вкус. Мороженое и шоколад — чудесное сочетание. Я бы доверяла ее выбору» «На самом деле-мудро и умнее не придумаешь. Это здорово, что есть такие папы» «Да, меньше знаешь — лучше спишь» «Жена дома борща, наверняка, наварила, там и покушаете» Кстати, часть подписчиков Максима начали укорять его. Они заявили, что в гости, а тем более к дочке, с пустыми руками не ходят. По их мнению, он мог бы прихватить и каких-нибудь гостинцев и тогда разговор получился бы подлиннее и поинтереснее.
А несколько дней назад Виторган опубликовал фотографию, сделанную во время съемочного процесса. Сам артист, как обычно, попытался пошутить в комментарии под фотографией, но подписчики явно переплюнули его в этом стремлении.
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