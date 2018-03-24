Волгоградец Олег Савченко поднимется на самую заснеженную гору

Бывший депутат Государственный думы Олег Савченко , который первым из волгоградцев покорил Эверест, готовится к восхождению на самую снежную гору центральной Америки.

— Сегодня я получил от Олега сообщение: «Вылетаю Богота Колумбия , потом Боливия », — поделился записью председатель думского комитета по культуре Александр Осипов . — Олег Савченко решил подняться на гору Уайна Потоси высотой 6188 метров. На вершине его будет ждать опасный траверс (направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска) на горе. — Прим. редакции).

Гора Уайна-Потоси находится примерно в 25 км к северу от Ла-Паса. Близость к крупному мегаполису превратило ее самую популярную вершину для восхождения в Боливии.

В ноябре Олег Савченко покорил гору Джая на острове Новая Гвинея . По словам волгоградца, эта вершина показалась ему самой сложной — Олег Савченко карабкался по 600-метровой вертикальный стене.

— Было тяжело: 6,5 часов штурма, три ущелья и вертикальный подъем, — рассказал V1.ru о своем восхождении Савченко. — К подножью вершины мы долетели на вертолете. В Папуа — Новой Гвинее началась гражданская война, и правительство запретило нам проходить через джунгли. Пришлось преодолевать 600-метровую вертикальную стену — то есть не идти, а карабкаться вверх руками и ногами. Это, наверное, непростая задача даже для настоящего альпиниста, а я не альпинист, к тому же высокий и тяжелый.

В мае прошлого года Олег Савченко, который ради новых восхождений каждый день выходил на пробежку, первым из волгоградцев поднялся на гору Эверест. Экс-депутат не просто взошел на высочайшую вершину Земли, но и накрыл саванами погибших альпинистов. На своем пути волгоградец не раз рисковал здоровьем — потеряв перчатку, он сильно обморозил правую руку и щеку. По словам альпиниста, на самой высокой точке Земли он моментально забыл обо всех трудностях.