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Стало известно, где в Нижегородской области жить хорошо
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Стало известно, где в Нижегородской области жить хорошо 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Богородском, Городецком районах и городах Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Саров. Кроме того, по итогам 2017 года уровень выше среднего показали: Ковернинский и Павловский районы, Первомайск и Кулебаки. На данных территориях наблюдается рост показателей, связанных с объемами инвестиций в реальный сектор экономики, отгруженной продукции, заработной платой.
В «пятерку» территорий, где в Нижегородской области жить хорошо, входят: Кстовский район, Выкса, Нижний Новгород, Саров и Дзержинск. Интересно, что по итогам 2017 года Городецкий и Богородский районы поднялись в рейтинге, а вот Арзамас и Бор, наоборот, опустились — с 6 на 8 место и с 8 на 10 место, соответственно.
В министерском рейтинге 34 территорий имеют уровень развития «средний», 5 районов — «ниже среднего».
Наиболее печальные показатели социально-экономического развития в Больше-Болдинском, Спасском, Гагинском, Лукояновском и Сеченовском районах. По итогам 2017 года четыре территории покинули группу отстающих: Дивеевский, Починковский, Володарский и Краснооктябрьский районы — из категории с уровнем ниже среднего поднялись в категорию со средним уровнем развития.
Социально-экономического развития территорий сравнивается по 38 показателям. Среди них цифры, характеризующие наращивание налогового потенциала, и показатели уровня жизни населения: поступления налоговых и неналоговых доходов, темп роста прибыли организаций, инвестиции, среднемесячная заработная плата и темп ее роста, уровень безработицы, численность населения и проч.
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