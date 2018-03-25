Как развивается ситуация на свалке «Ядрово»: репортаж с места событий

Власть, кстати, поменяли — врио главы Волоколамского района Вихарев был представлен народу. Сам он, стоит сказать, показал настрой на открытость, провел всю субботнюю ночь на свалке и даже продиктовал активистам номер своего мобильного — мол, звоните, всем отвечу. Но отвечать нужно не только ему, и ответов уже прозвучало довольно много.

Забегая вперед, можно сказать, что активная работа и диалог с горожанами дали свои плоды, уже в воскресенье протестные выступления граждан сошли на нет. К приезжим активистам местные жители начали относится все более насторожено. Например, «левакам» и «Другой России», попытавшихся было развернуть партийные флаги, объяснили довольно быстро и ясно, что делать подобного не стоит.

Модерировала дискуссию председатель Совета по правам человека при Губернаторе Московской области Марина Юденич. Но, пожалуй, самым интересным участником был голландец Юджин Тиммерманс, компания которого и возьмётся за полигон «Ядрово».

В ходе встречи был показан план дегазации и рекультивации полигона, согласно которому с 14 апреля по 15 июня пройдут работы по выводу сероводорода. Технология ранее была применена более чем на 400 полигонах, в том числе в Бельгии Нидерландах , Германии, Польше Аргентине , а 6 лет назад успешный опыт был в Самаре . Полигон выровняют под уклон в четыре градуса, проткнут множеством игл, через которые и пойдёт газ, а трубы на поверхности будут вести к специальному факелу.

Поверхность будет покрыта геопленкой, что исключит выход опасных соединений наружу. Этот факел очень обеспокоил граждан, которые около часа задавали вопросы о рисках, а им в ответ рассказывали, что сернистый газ первоначально будет вымываться и продукты горения безопасны, что подтверждается международными сертификатами.

Пока в здании обсуждали факел, на площади у администрации готовились к пожару — около тысячи человек собрались перед входом, достав плакаты с лозунгами против свалки, Москвы с её мусором и представителей властей разного уровня.

Были там и бабушки, и раскрасневшиеся мужики, и представители «антифа» под управлением «болотного узника» и вечного активиста Алексея Гаскарова с плакатами и символикой с черными звездами, и заезжие оппозиционеры. Пара десятков журналистов, примелькавшихся на московских протестах, ждала «мусорного бунта», вот только агрессивного единения митингующих не получилось.

Когда Юджин Тиммерманс рассказывал о том, что технология, предлагаемая для «Ядрово», только в его родной Голландии используется на 55 полигонах, часть присутствующих на пресс-конференции прильнула к окнам — площадь полностью заполнилась. Но общение еще не заканчивалось. Так чего же ждать людям? И сможет ли вообще ждать толпа? К людям вовремя решились выйти.

Сначала советник губернатора Московской области по правам человека Марина Юденич в мегафон сообщила, заглушая возмущенный хор, о ходе переговорах и о принятых решениях.

Во-первых, рабочая группа граждан при содействии Общественной палаты Подмосковья становится полноценным участником процесса, её представители получают право доступа на полигон.

Во-вторых, ответственные чиновники присутствуют в городе до тех пор, пока не будут приняты определяющие решения. ъ В-третьих, въезд мусоровозов на полигон ограничен и вся информация поступит в открытый доступ. Затем перед жителями выступил и Андрей Вихарев, которого поначалу встретили прохладно, но он продемонстрировал готовность слышать людей, а как раз этого здесь не хватало годами.

Пресс-конференция затянулась на три с лишним часа. А крыльцо Администрации стало второй трибуной, которую после Вихарева заняли уже местные активисты.

Но даже самый яркий последователь блогера Алексея Навального в Волоколамске Артём Любимов призывал к продолжению диалога и отстаиванию интересов горожан на переговорах. Стоит сказать, выступал он весьма убедительно.

Кстати, о Навальном — с самого утра молодёжь (частью местная, а частью приехавшая из Москвы) обсуждала визит в город известного оппозиционера. Кто-то даже сказал, что на парковке рядом его машина. И что даже видели его самого в машине.

Но явления Навального так и не случилось. Единственным напоминанием о нём была наклейка на стареньком «Кайене» того же Любимова, хотя некоторые ждали до последнего.

И на улице, и на пресс-конференции звучали заявления и лозунги о том, что жители радикально против самого факта существования полигона. Мол, закрыть его к чертям и всё.

Но такая точка зрения — больше эмоциональная, чем рациональная, ведь люди не перестанут выбрасывать мусор.

Другое дело, что завоз в «Ядрово» отходов с других районов дошёл до гигантских масштабов, что и привело к столь неприятным последствиям. Говоря же о перспективах полигона, выдвигалось мнение о том, что впоследствии полигон стоит сделать «сухим», а отходы разделять по классам. Но тут и гражданская сознательность нужна.

Представители Общественной палаты области Татьяна Дмитриева, Олег Стогов и Вячеслав Панькин формировали список рабочей группы по контролю за ситуацией вокруг полигона, народ с площади начал расходиться.

Анархисты-антифа свернули плакатики, хипстеры с оголенными щиколотками расселись по машинам, пенсионеры разбились на кучки для продолжения споров, а палатка с шаурмой и чаем закрылась, так как все запасы распродали уже к обеду. Вот только протестная программа на этом не заканчивалась — это автор этих строк увидел, проехав пять километров от города непосредственно до полигона.

Свалка «Ядрово» (которая чуть не получила более подходящее название Ядово) расположена практически на границе города, с разны сторон окружена дачами и практически не привлекала бы внимания, если бы не характерные запахи. Вдоль дороги у полигона припаркованы машины. Не 10, не 30, а около сотни.

На многих — наклейки с перечекнутым мусоровозом, а на некоторых — уже стикеры с той самой девочкой, что отметилась рядом с губернатором Воробьёвым.

Кстати, и девочка там скакала в той самой розовой шапочке. Сзади ходила весьма довольная и гордая маман, радуясь интересу журналистов. У ворот полигона стояли человек 10 ребят с распечатанными плакатами против свалки, около них — несколько человек с символичными костюмами химзащиты, чуть поодаль — типичные борцухи с бородами и прочие парни спортивного вида, а в машинах сидели уже парни околофутбольного типажа — вот только спортсмены явно не были в одной команде с либеральной тусовкой. Тут тоже шушукались о Навальном, верили до последнего, как засыпающие дети в Деда Мороза. Но и тут не случилось.

Сама свалка как будто отошла на второй план. В итоге, постояли и разошлись.

Тем временем, лидеры местных активистов, которые все же предпочли участвовать в переговорах, перекусив после пресс-конференции, отправились вместе с делегацией Общественной палаты и замминистра экологии на сам полигон.

За воротами была установлена специальная палатка МЧС, куда смогут приходить активисты, а все записи с видеокамер будут поступать в общий доступ. Впрочем, уже на месте люди выразили обоснованные претензии: было оговорено, что в сутки теперь на полигон станут пускать только 80 машин, но идут они и с прицепами, и перегруженные, что сказывается на объёме. Эту претензию поддержали члены ОП МО и договорились вынести на скорейшее обсуждение — измерять будет логичнее в объёме груза, а не в машинах.

Это далеко не все вопросы, которые были подняты за этот долгий и трудный день, но главное, что работы по дегазации начинаются, что на фоне мусорного ветра не пролилась кровь, что есть шанс спасти не только Волоколамск, но и другие города, рядом с которыми существует экологическая угроза. Будет ещё много споров, недовольства, претензий, но главное, чтобы стало чище.