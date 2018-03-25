Как развивается ситуация на свалке «Ядрово»: репортаж с места событий 

Власть, кстати, поменяли — врио главы Волоколамского района Вихарев был представлен народу. Сам он, стоит сказать, показал настрой на открытость, провел всю субботнюю ночь на свалке и даже продиктовал активистам номер своего мобильного — мол, звоните, всем отвечу. Но отвечать нужно не только ему, и ответов уже прозвучало довольно много.
Забегая вперед, можно сказать, что активная работа и диалог с горожанами дали свои плоды, уже в воскресенье протестные выступления граждан сошли на нет. К приезжим активистам местные жители начали относится все более насторожено. Например, «левакам» и «Другой России», попытавшихся было развернуть партийные флаги, объяснили довольно быстро и ясно, что делать подобного не стоит.
Ну, а днем ранее в субботу, в 11 утра в здании Администрации состоялась пресс-конференция, на которой за одним столом оказались вице-губернатор Чупраков, глава МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, Андрей Вихарев, зампред Общественной палаты МО Татьяна Дмитриева и представители инициативных групп жителей Волоколамска. Гражданский журналист "Ридуса" вел прямую видеотрансляцию встречи.
Модерировала дискуссию председатель Совета по правам человека при Губернаторе Московской области Марина Юденич. Но, пожалуй, самым интересным участником был голландец Юджин Тиммерманс, компания которого и возьмётся за полигон «Ядрово».
В ходе встречи был показан план дегазации и рекультивации полигона, согласно которому с 14 апреля по 15 июня пройдут работы по выводу сероводорода. Технология ранее была применена более чем на 400 полигонах, в том числе в Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Аргентине, а 6 лет назад успешный опыт был в Самаре. Полигон выровняют под уклон в четыре градуса, проткнут множеством игл, через которые и пойдёт газ, а трубы на поверхности будут вести к специальному факелу.
Поверхность будет покрыта геопленкой, что исключит выход опасных соединений наружу. Этот факел очень обеспокоил граждан, которые около часа задавали вопросы о рисках, а им в ответ рассказывали, что сернистый газ первоначально будет вымываться и продукты горения безопасны, что подтверждается международными сертификатами.
Пока в здании обсуждали факел, на площади у администрации готовились к пожару — около тысячи человек собрались перед входом, достав плакаты с лозунгами против свалки, Москвы с её мусором и представителей властей разного уровня.
Были там и бабушки, и раскрасневшиеся мужики, и представители «антифа» под управлением «болотного узника» и вечного активиста Алексея Гаскарова с плакатами и символикой с черными звездами, и заезжие оппозиционеры. Пара десятков журналистов, примелькавшихся на московских протестах, ждала «мусорного бунта», вот только агрессивного единения митингующих не получилось.
Когда Юджин Тиммерманс рассказывал о том, что технология, предлагаемая для «Ядрово», только в его родной Голландии используется на 55 полигонах, часть присутствующих на пресс-конференции прильнула к окнам — площадь полностью заполнилась. Но общение еще не заканчивалось. Так чего же ждать людям? И сможет ли вообще ждать толпа? К людям вовремя решились выйти.
Сначала советник губернатора Московской области по правам человека Марина Юденич в мегафон сообщила, заглушая возмущенный хор, о ходе переговорах и о принятых решениях.
Во-первых, рабочая группа граждан при содействии Общественной палаты Подмосковья становится полноценным участником процесса, её представители получают право доступа на полигон.
Во-вторых, ответственные чиновники присутствуют в городе до тех пор, пока не будут приняты определяющие решения. ъ В-третьих, въезд мусоровозов на полигон ограничен и вся информация поступит в открытый доступ. Затем перед жителями выступил и Андрей Вихарев, которого поначалу встретили прохладно, но он продемонстрировал готовность слышать людей, а как раз этого здесь не хватало годами.
Пресс-конференция затянулась на три с лишним часа. А крыльцо Администрации стало второй трибуной, которую после Вихарева заняли уже местные активисты.
Но даже самый яркий последователь блогера Алексея Навального в Волоколамске Артём Любимов призывал к продолжению диалога и отстаиванию интересов горожан на переговорах. Стоит сказать, выступал он весьма убедительно.
Кстати, о Навальном — с самого утра молодёжь (частью местная, а частью приехавшая из Москвы) обсуждала визит в город известного оппозиционера. Кто-то даже сказал, что на парковке рядом его машина. И что даже видели его самого в машине.
Но явления Навального так и не случилось. Единственным напоминанием о нём была наклейка на стареньком «Кайене» того же Любимова, хотя некоторые ждали до последнего.
И на улице, и на пресс-конференции звучали заявления и лозунги о том, что жители радикально против самого факта существования полигона. Мол, закрыть его к чертям и всё.
Но такая точка зрения — больше эмоциональная, чем рациональная, ведь люди не перестанут выбрасывать мусор.
Другое дело, что завоз в «Ядрово» отходов с других районов дошёл до гигантских масштабов, что и привело к столь неприятным последствиям. Говоря же о перспективах полигона, выдвигалось мнение о том, что впоследствии полигон стоит сделать «сухим», а отходы разделять по классам. Но тут и гражданская сознательность нужна.
Представители Общественной палаты области Татьяна Дмитриева, Олег Стогов и Вячеслав Панькин формировали список рабочей группы по контролю за ситуацией вокруг полигона, народ с площади начал расходиться.
Анархисты-антифа свернули плакатики, хипстеры с оголенными щиколотками расселись по машинам, пенсионеры разбились на кучки для продолжения споров, а палатка с шаурмой и чаем закрылась, так как все запасы распродали уже к обеду. Вот только протестная программа на этом не заканчивалась — это автор этих строк увидел, проехав пять километров от города непосредственно до полигона.
Свалка «Ядрово» (которая чуть не получила более подходящее название Ядово) расположена практически на границе города, с разны сторон окружена дачами и практически не привлекала бы внимания, если бы не характерные запахи. Вдоль дороги у полигона припаркованы машины. Не 10, не 30, а около сотни.
На многих — наклейки с перечекнутым мусоровозом, а на некоторых — уже стикеры с той самой девочкой, что отметилась рядом с губернатором Воробьёвым.
Кстати, и девочка там скакала в той самой розовой шапочке. Сзади ходила весьма довольная и гордая маман, радуясь интересу журналистов. У ворот полигона стояли человек 10 ребят с распечатанными плакатами против свалки, около них — несколько человек с символичными костюмами химзащиты, чуть поодаль — типичные борцухи с бородами и прочие парни спортивного вида, а в машинах сидели уже парни околофутбольного типажа — вот только спортсмены явно не были в одной команде с либеральной тусовкой. Тут тоже шушукались о Навальном, верили до последнего, как засыпающие дети в Деда Мороза. Но и тут не случилось.
Сама свалка как будто отошла на второй план. В итоге, постояли и разошлись.
Тем временем, лидеры местных активистов, которые все же предпочли участвовать в переговорах, перекусив после пресс-конференции, отправились вместе с делегацией Общественной палаты и замминистра экологии на сам полигон.
За воротами была установлена специальная палатка МЧС, куда смогут приходить активисты, а все записи с видеокамер будут поступать в общий доступ. Впрочем, уже на месте люди выразили обоснованные претензии: было оговорено, что в сутки теперь на полигон станут пускать только 80 машин, но идут они и с прицепами, и перегруженные, что сказывается на объёме. Эту претензию поддержали члены ОП МО и договорились вынести на скорейшее обсуждение — измерять будет логичнее в объёме груза, а не в машинах.
Это далеко не все вопросы, которые были подняты за этот долгий и трудный день, но главное, что работы по дегазации начинаются, что на фоне мусорного ветра не пролилась кровь, что есть шанс спасти не только Волоколамск, но и другие города, рядом с которыми существует экологическая угроза. Будет ещё много споров, недовольства, претензий, но главное, чтобы стало чище.