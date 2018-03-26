«Девочка в розовом» стала участницей инициативной группы по решению проблем с «Ядрово»

Жительница Волоколамска Таня Лозова, получившая известность в Сети как «девочка в розовом» после ролика с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева , продолжает бороться за чистый воздух в своей родной местности. Так, девочка вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона «Ядрово». Затем замминистра экологии Московской области Михаил Сылка взял ее и остальных активистов на свалку и показал рекультивацию полигона, а также, как готовится его новый сегмент. Девочка рассказала журналистам, что ей дали обещание закрыть свалку. Кроме того, она собралась сажать розы на полигоне. Однако, когда это произойдет, Таня не уточнила.

Через некоторое время девочку решила поддержать Ксения Собчак . Она поделилась фотографией Тани и написала:

Дорогая Таня! Во-первых, чтобы не значил твой жест Андрею Воробьеву — он явно подействовал! Спасибо тебе! Девочки должны быть смелыми и решительными! Во-вторых: 27-го числа истекает две недели после которых Андрей Воробьев обещал закрыть «Ядрово». И уж поверь, если он нас подведет (давай все-таки верить что он выполнит данное мне слово), наша общая женская месть будет страшной силой! Вместе — точно победим!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Мар 2018 в 10:56 PDT Напомним, жители Волоколамска и близлежащих деревень с конца февраля жалуются на запах, исходящий от мусорного полигона «Ядрово». А недавно, в ночь с 20 на 21 марта, на полигоне произошел разлом, связанный с резким перепадом давления. Запах пошел в город, находящийся в низине. Очаг выхода свалочного газа удалось засыпать только к утру. В результате 21 марта стало известно о нескольких десятках детей, обратившихся за помощью в больницы. В частности, были срочно госпитализированы 23 ребенка из школы №2, а затем стало известно о еще 34 детях из школ Волоколамска, которым также потребовалось лечение. С тех пор дети продолжаются обращаться за помощью врачей. После случая с госпитализацией школьников в Волоколамске произошел стихийный митинг возле больницы, где оказались дети. Среди митингующих оказалась девочка в розовой куртке, которая тут же стала мемом в Сети. Девочка подошла очень близко к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.

Журналисты выяснили, что девочку зовут Таня, и даже взяли у нее небольшое интервью.

Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо. Летом у меня день рождения, и я очень хочу купаться. Надеюсь, что к этому времени экология у нас будет как раньше. Я в курсе, что стала звездой интернета, но мне бы хотелось, чтобы в центре внимания была наша свалка,

— заявила Таня Лозова «Снобу». Мама девочки уточнила, что в жесте ребенка не было жестокого подтекста. «Я спросила у нее: „Что это было?“ Она говорит: „Ничего“. Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно: у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: „Кхыть!“ Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет», — добавила женщина. Добавим, что Миндзрав, МЧС Роспотребнадзор уверены: уровень газов и вредных веществ в воздухе соответствует норме. Тем временем, пока проблемы существуют, жители города не чувствуют себя в безопасности. Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года. Однако рядом буквально через пару дней откроется новый сегмент полигона, который будет работать как минимум до 2030 года. Жителей Волоколамского района не устраивает такая ситуация, и многие требуют закрыть свалку.