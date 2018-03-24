Прокуратура попросила владельцев магазина убрать вывеску с дома на Льва Толстого

Самаре прокуратура обнаружила нарушение закона об охране объектов культурного наследия. Владельцы продуктового магазина разместили вывеску на доме в Самарском районе.

— Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области не выдавало разрешения на монтаж баннеров на доме по адресу: Льва Толстого , 97, — пояснили представители надзорного ведомства.

В конце февраля директор магазина получил представление об устранении нарушений, а виновным лицам объявлен выговор. В настоящее время вывеску с дома убрали.