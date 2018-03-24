Останемся без сладкого. В мире могут исчезнуть шоколад и бананы

Глобальные изменения климата уже в ближайшие годы могут привести к тому, что шоколад станет дорогим и редким деликатесом, наподобие черной икры и трюфелей. И это еще не все плохие новости.

Климат меняется, и это очевидно уже для всех. На то, что времена года сместились на месяц, и зима теперь начинается в январе, а весна — в апреле, сегодня жалуются не только россияне, но и американцы.

Что касается ученых, то у них любые разговоры о климате сегодня сопровождаются перманентной истерикой. Энтомологи жалуются, что за последние десять лет в Европе исчезли три четверти видов насекомых, зоологи — что ареалы обитания многих животных стремительно сужаются.

Ботаники сокрушаются, что границы произрастания многих привычных деревьев, таких как ели и пихты, стремительно сдвигаются к северу. Но больше всего от изменений климата страдают аграрии, которые в прошлом году столкнулись с беспрецедентной засухой во всем субтропическом поясе — от Китая до Австралии и от Ближнего Востока до Южной Америки.

Индии , которой пришлось пережить самую тяжелую засуху за последние 140 лет, фермеры вышли на улицы с требованием материальной помощи. Дело дошло до столкновений с полицией, в ходе которых погибло пять человек.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Тамма А. Карлтон даже провела специальное исследование, в ходе которого установила четкую связь между потеплением и числом самоубийств среди индийских фермеров. По ее подсчетам, рост температуры на один градус относительно средней для данного дня приводит к семидесяти новым самоубийствам индийских крестьян.

Большинство обитателей мегаполисов об этих тенденциях ничего не знает. Но уже в скором времени они смогут ощутить последствия климатических изменений на своем рационе.

Международная организация Bioversity International занимается анализом ситуации в мировом растениеводстве, и с каждым годом ее отчеты становятся все тревожнее. Наибольшее опасение специалистов вызывают какао и бананы.

Просто шок Какао, или шоколадное дерево (научное название — Theobroma cacao, теоброма), считается одной из наиболее капризных сельскохозяйственных культур. Теоброма нуждается в очень теплом, влажном климате и очень плохо переносит даже краткосрочные засухи. К тому же не выносит прямых солнечных лучей и не любит сильного ветра.

Первые цветы появляются на дереве в возрасте 5—6 лет, но высокие урожаи теоброма начинает давать только с двенадцати лет. Высоким урожаем считается несколько десятков плодов. И хотя на дереве может быть несколько тысяч цветков на дереве, на малейшие перемены погоды какао реагирует резким снижением количества плодов.

Проблема в том, что, хотя родиной шоколадного дерева являются Южная Америка, сегодня основные объемы какао выращиваются в Африке: более половины его производства обеспечивают три страны — Кот д’Ивуар, Гана Камерун , погода в которых становится все более сухой и жаркой.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), уже в ближайшее десятилетие более половины африканских территорий, на которых сегодня растет теоброма, станут непригодными для выращивания какао из-за снижения количества осадков. Ситуация усугубляется тем, что за все время культивирования какао люди практически не занималось селекцией этой культуры с целью ее приспособления к более засушливому климату.

Мало того, генетическое однообразие теобромы делает ее очень уязвимой для инфекций, которые вспыхивают все чаще (что ученые тоже связывают с изменениями климата). Одна из крупнейших таких вспышек произошла в девяностых годах прошлого века в Бразилии и привела к снижению производства какао в стране почти вдвое — с 320 до 190 тысячи тонн в год.

Сочетание роста количества засух и активизации вредителей, по оценкам Bioversity International приведет к полной гибели шоколадной промышленности в ближайшие сорок лет. Но задолго до этого шоколад станет редким дорогим деликатесом, наподобие трюфелей или черной икры, доступной только самым состоятельным жителям планеты.

Грибок и ягодка Бананы тоже находятся под угрозой. Правда, здесь основную опасность представляет на климат, а вредитель — почвенный грибок Fusarium oxysporum f. sp. Cubense который который обитает в почве и через корни проникает в листья банановых деревьев, после чего те отмирают.

Сам грибок и вызываемая им болезнь фузариоз, или «панамская болезнь» были обнаружен еще в двадцатых годах прошлого века, но за прошедшие сто лет ученые так и не нашли средства для борьбы с вредителем. Грибок оказался весьма устойчивым — он почти не реагирует на химикаты.

В середине прошлого века распространение «панамской болезни» привело к полному уничтожению главного в то время сорта «Гро-Мишель». К счастью, ученым удалось обнаружить другой сорт, устойчивый к болезни — «Кавендиш», который сегодня мы все видим магазинах т который стал новой основой всей банановой индустрии.

Казалось, что проблема решена, однако в конце прошлого века в Юго-Восточной Азии появился новый более агрессивная разновидность грибка Fusarium, которая с тех пор планомерно уничтожает банановые плантации. За два десятилетия грибок уничтожил большинство плантаций сорта «Кавендиш» в Азии и Австралии, а теперь добрался до Африки — недавно «панамская болезнь» обнаружилась в Мозамбике

Это означает, что лет через пять будут уничтожены все африканские плантации бананов, а затем вредоносному грибку останется только добраться до Южной Америки, чтобы окончательно лишить человечество самой популярной ягоды (с точки зрения ботаники банан — такая же ягода, как арбуз, поскольку представляет собой сочный многосемянной плод).

"При современной тенденции путешествий почти не осталось сомнений, что грибок доберется до главных плантаций «Кавендиш» в Южной Америке, — уверен фитопатолог Рэнди Плоэтц из Университета Флориды, который считается в мире ведущим специалистом по «панамской болезни» бананов. — Достаточно буквально одного зараженного комка земли, прилипшего к ботинку туриста, чтобы эта болезнь пошла гулять по всему континенту".

Сейчас ботаники и представители банановой индустрии снаряжают экспедиции в джунгли Новой Гвинеи в надежде найти сорт бананов, переживший нашествие нового штамма грибка Fusarium. Впрочем, основные надежды на спасение бананов, как и какао, связаны с генной инженерией. Генетики из Калифорнийского университета США уже разработали метод «редактирования» ДНК теобромы, который, по их утверждениям, поможет приспособить шоколадное дерево к глобальному потеплению. Проект финансируют компании — крупнейшие мировые производители шоколада.

Генную инженерию стараются использовать и для того, чтобы сделать бананы «кавендиш» устойчивыми к «панамской болезни». Об успехах на этом направлении пока не сообщалось, но это лишь вопрос времени. Так что остается только посочувствовать противникам ГМО, которые в скором времени окажутся перед сложнейшим выбором: поступиться принципами или остаться без сладкого.