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Ростовские экстремалы опубликовали архивное видео прыжков с Ворошиловского моста
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Ростовские экстремалы опубликовали архивное видео прыжков с Ворошиловского моста 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Участники ростовского клуба любителей экстрима опубликовали в YouTube видео прыжков с Ворошиловского моста. Шесть молодых людей, среди которых одна девушка, с помощью специального оборудования для роуп-джампинга прыгают вниз к Дону. Отметим, что высота моста — 32 метра.
Прыжки с веревкой_2018-03-25  — Наше сообщество «Ростов-экстрим» (секции экстремальных видов спорта: парашютный спорт, альпинизм, серфинг и т.д. — Прим. ред.) выросло из клуба прыжков с верёвкой Long-Life, существовавшего в Ростове-на-Дону в 2005–2006 годах. Это видео о том, как всё начиналось, — рассказал автор ролика.
Повторять такие прыжки, конечно же, пытаться не нужно, а если и заниматься таким видом спорта, то только в специально оборудованных секциях с соблюдением техники безопасности.
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