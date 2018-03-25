Ростовские экстремалы опубликовали архивное видео прыжков с Ворошиловского моста

Участники ростовского клуба любителей экстрима опубликовали в YouTube видео прыжков с Ворошиловского моста. Шесть молодых людей, среди которых одна девушка, с помощью специального оборудования для роуп-джампинга прыгают вниз к Дону. Отметим, что высота моста — 32 метра.

Прыжки с веревкой_2018-03-25 — Наше сообщество «Ростов-экстрим» (секции экстремальных видов спорта: парашютный спорт, альпинизм, серфинг и т.д. — Прим. ред.) выросло из клуба прыжков с верёвкой Long-Life, существовавшего в Ростове-на-Дону в 2005–2006 годах. Это видео о том, как всё начиналось, — рассказал автор ролика.

Повторять такие прыжки, конечно же, пытаться не нужно, а если и заниматься таким видом спорта, то только в специально оборудованных секциях с соблюдением техники безопасности.