Реконструкцию Ворошиловского моста завершат к 1 апреля

Работы по реконструкции Ворошиловского моста будут полностью завершены к 1 апреля. К этой дате будут полностью введены в эксплуатацию панорамные лифты для пешеходов. Всего на мосту будет четыре лифта — по два с каждой стороны. Общая стоимость работ по реконструкции Ворошиловского моста оценивается 6,3 млрд рублей. Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в 2014 году, после того как в нем была обнаружен трещина. Строителям пришлось разобрать полотно моста. Вместо старого моста построили новый мостовой переход в створе проспекта Ворошиловский. Сейчас пропускная способность моста составляет 80 тысяч автомобилей в сутки.