Городских волонтеров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам

Полтора года назад в Самаре была запущена программа обучения «Городские волонтеры», предусматривающая семь так называемых модулей подготовки. Городские волонтеры уже прошли четыре ступени обучения: «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство», «Компетенции». Однако все эти очень важные по своей сути и содержанию направления будет сложно применить на практике без возможности живого общения с болельщиками и гостями нашего региона. Именно поэтому модулю «Иностранные языки» в концепции программы отводится особое место, а его запуску в реализацию — отдельное значение.

В соответствии с Common European Framework of Reference (шестиступенчатая общеевропейская система языковых уровней) слушателями интенсивной программы обучения базового уровня А1, включающей 18 аудиторных часов занятий, дополненных комплексом методических материалов для самостоятельной работы и закрепления полученных знаний, станут 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров.

Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители языков, посетили методические семинары по специфике работы в условиях интенсивного формата обучения. Выпускники ускоренного курса смогут понимать основной смысл сказанного на иностранном языке, отвечать на вопросы, поддержать разговор о спорте, достопримечательностях и объектах города, оказать информационную поддержку в экстремальных ситуациях, помочь в навигации на площадках мероприятий.