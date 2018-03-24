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Перестановка в «доме»: рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме
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Перестановка в «доме»: рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Считается, что рыбки семейства цихловых всегда что-то строят в аквариуме, перетаскивая с места на место гальку и камни. Спокойнее они ведут себя, если устроить для них укрытия из горшков и камней. Любопытные кадры на видео Sputnik Молдова.
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