Ещё
К 2021 году в Петербурге построят 25 станций для заправки газовым топливом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"ЦРУ готовило переворот в России"
"ЦРУ готовило переворот в России"

К 2021 году в Петербурге построят 25 станций для заправки газовым топливом 

АиФ Санкт-Петербург 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Через три года в Северной столице будут работать 25 станций для заправки автомобилей газовым топливом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Такая информация была озвучена на заседании Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом»
Четыре станции уже открыты в городе, еще две появятся в ближайшее время. Остальные построят к 2021 году. Переход на газовое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в Петербурге и сэкономить средства из бюджета.
Также Георгий Полтавченко и Алексей Миллер обсудили теплоснабжение городских предприятий и жилых домов и модернизацию энергетической инфраструктуры.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Итоги круглого стола: о вопросах трудовой миграции Разрушительная сила. Почему в жилых домах взрывается газ? В Петербурге предложили отмечать День воспитателя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»184
России объявили дипломатическую войну1732
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину456
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл49
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение