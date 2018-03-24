К 2021 году в Петербурге построят 25 станций для заправки газовым топливом 

Через три года в Северной столице будут работать 25 станций для заправки автомобилей газовым топливом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Такая информация была озвучена на заседании Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом»
Четыре станции уже открыты в городе, еще две появятся в ближайшее время. Остальные построят к 2021 году. Переход на газовое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в Петербурге и сэкономить средства из бюджета.
Также Георгий Полтавченко и Алексей Миллер обсудили теплоснабжение городских предприятий и жилых домов и модернизацию энергетической инфраструктуры.