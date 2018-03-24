Группу общественного контроля ситуации на полигоне могут создать в Волоколамском районе

В Волоколамском районе Подмосковья может появиться группа общественного контроля, которая будет отслеживать ситуацию на полигоне «Ядрово», сообщила в субботу заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева

«Есть предложение — создать объединенную группу общественного контроля, куда войдут все. Нам нужно все гражданские группы объединить в одну», — сказала Дмитриева.

Она отметила, что Общественная палата Московской области и совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека будут выполнять моделирующую функцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.