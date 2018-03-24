Трещит по швам! Как рязанцам выжить в доме, который скоро развалится?

Щели, крысы, вода с потолка и шаткая лестница — не самые главные неудобства, которые ежедневно приходится преодолевать жителям дома №5 по Цветному бульвару. Не меньше сил отнимает «хождение по чиновникам» в надежде получить нормальное жильё.

Сами себе ЖЭУ Анна с сестрой, тремя малышами, мамой и бабушкой живут в доме, которому около ста лет и он «трещит по швам». Лестница на второй этаж покосилась настолько, что, видимо, скоро отвалится. По ней даже врачи подниматься боятся.

Из-за плохих условий проживания дети постоянно болеют. Осенью во время дождя с потолка капает вода. Зимой замерзает вода в умывальнике. Летом во дворе бегают полчища крыс.

В 2015 году обитатели дома обратились в администрацию, и дом признали аварийным. Однако с расселением его торопиться не стали. Некоторое время спустя, по словам жильцов, от них отказалась управляющая организация. В паспортном столе ЖЭУ жителям дома №5 отдали на руки документы, подтверждающие их регистрацию.

«Весь текущий ремонт мы делаем за свой счёт, — рассказывает Анна Ермилова. — Чтобы вычистить выгребную яму во дворе (а удобств в доме нет), нам тоже приходится раскошеливаться. Кроме того, не имея доступа в паспортный стол ЖЭУ, мы с сестрой с большим трудом добиваемся нужных справок для получения пособия на детей и оформления их в детский сад».

Вне очереди и программ?

Как рассказали в управлении энергетики и ЖКХ администрации города, государственная программа переселения из ветхого и аварийного жилья, действовавшая в регионе по 2017 год, предполагала переселение граждан из тех домов, которые признали аварийными до 2012 года. А поскольку дом №5 по Цветному бульвару признали аварийным позже, его обитателей действие программы не коснулось.

Администрация рекомендовала жильцам развалюхи обратиться за предоставлением временного жилья через Многофункциональный центр. Также начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв заверил, что расселение жителей из многострадального дома планируют завершить до 30 ноября 2020 года. Но…

«Если есть заключение комиссии о том, что жильё является аварийным, администрация обязана предоставить лицам, проживающем в аварийном доме, полноценное жильё. Причём, вне очереди и вне каких было ни было программ, — рассказывает юрист Дмитрий Хлыстов. — Об этом говорит Жилищный кодекс РФ . Жильцы несколько раз обращались в органы власти с просьбой дать им благоустроенное помещение. А в ответ получили отписку, что, мол, правовых оснований у них на это нет».

Не помогли обращения ни в прокуратуру , ни к губернатору, ни, даже, к президенту. Такое положение дел послужило основанием для подачи искового заявления в железнодорожный районный суд города Рязани.

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