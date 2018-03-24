В Первоуральске парень, пытавшийся вылезти из застрявшего лифта, упал в шахту 

Сегодня утром в Первоуральске в шахте лифта дома № 24 на бульваре Юности нашли тело парня. Следователи провели осмотр места происшествия и выяснили, что молодой человек упал в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей лифтовой кабины.
Как сообщили в следственном комитете, компания молодых людей ехала в лифте, он застрял на уровне 6–7 этажа. Один из парней решил сам выбраться из лифта и упал в шахту.
— Проверку проводит следственный отдел по городу Первоуральску, — говорят в следственном комитете. — На данный момент известно, что смерть не криминальная.