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Алена Водонаева влюбилась в Валдиса Пельша
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Алена Водонаева влюбилась в Валдиса Пельша 

Russianshowbiz.info 43 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая решила побеседовать с подписчиками на тему детской влюбленности. Она, как и многие девушки, была подвержена этому чувству, вспыхивающему по отношению к наиболее привлекательным представителям шоу-бизнеса в разные периоды взросления.
По словам Алены, в раннем детстве ей очень нравились моряки. Затем девочка переключилась на Валдиса Пельша, который в то время успешно вел «Угадай Мелодию» на Первом канале. По мере взросления пристрастия Алены менялись. Пельша сместили «Иванушки», Джордж Клуни, Найк Борзов и Стас Пьеха.
На призыв Алены делиться своими воспоминаниями откликнулись многие подписчицы, но у всех девушек пристрастия оказались абсолютно разными: «Список большой: Леонардо ли Каприо после Титаника, Том Круз после фильма Вампиры, Игорь Сорин из „Иванушек“. Потом выросла, слегка вкусы поменялись. Вот уже лет 10 как мне не даёт покоя Венсан Кассель. У него сумасшедшая энергетика».
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