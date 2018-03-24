Алена Водонаева влюбилась в Валдиса Пельша 

Телеведущая решила побеседовать с подписчиками на тему детской влюбленности. Она, как и многие девушки, была подвержена этому чувству, вспыхивающему по отношению к наиболее привлекательным представителям шоу-бизнеса в разные периоды взросления.
По словам Алены, в раннем детстве ей очень нравились моряки. Затем девочка переключилась на Валдиса Пельша, который в то время успешно вел «Угадай Мелодию» на Первом канале. По мере взросления пристрастия Алены менялись. Пельша сместили «Иванушки», Джордж Клуни, Найк Борзов и Стас Пьеха.
На призыв Алены делиться своими воспоминаниями откликнулись многие подписчицы, но у всех девушек пристрастия оказались абсолютно разными: «Список большой: Леонардо ли Каприо после Титаника, Том Круз после фильма Вампиры, Игорь Сорин из „Иванушек“. Потом выросла, слегка вкусы поменялись. Вот уже лет 10 как мне не даёт покоя Венсан Кассель. У него сумасшедшая энергетика».