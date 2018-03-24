Алена Водонаева влюбилась в Валдиса Пельша

Телеведущая решила побеседовать с подписчиками на тему детской влюбленности. Она, как и многие девушки, была подвержена этому чувству, вспыхивающему по отношению к наиболее привлекательным представителям шоу-бизнеса в разные периоды взросления.