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В Орловской области ищут пропавшего в Костроме подростка
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В Орловской области ищут пропавшего в Костроме подростка 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
УМВД по Костромской области разыскивает 17-летнего Анатолия Дульцева, сообщили в пресс-службе полиции Орловской области.
Подросток 21 августа 2017 года самовольно покинул специальное учебно—воспитательное учреждение в поселке Бычиха Костромского района и ушел в неизвестном направлении.
Приметы:
рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос средний прямой, волосы светло-русые,
Был одет:
брюки коричневого цвета, темная футболка с надписью спереди белого цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дульцева Анатолия Ивановича просьба обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Костромской области по тел. : 8 (4942) 397-560, 8 (4942) 397-669, либо в Дежурную часть УУР по номеру 8 (4942) 397-669.
Сообщение В Орловской области ищут пропавшего в Костроме подростка появились сначала на РИА 57.
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