В Орловской области ищут пропавшего в Костроме подростка

Подросток 21 августа 2017 года самовольно покинул специальное учебно—воспитательное учреждение в поселке Бычиха Костромского района и ушел в неизвестном направлении.

Приметы:

рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос средний прямой, волосы светло-русые,

Был одет:

брюки коричневого цвета, темная футболка с надписью спереди белого цвета.