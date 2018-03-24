«Ростелеком» нашел виновного в уничтожении 34 светильников в Орле

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск ПАО «Ростелеком» к муниципальному «Трамбовано-троллейбусному предприятию». ТТП должно возместить ущерб, нанесенный падением опоры.

Чрезвычайное происшествие случилось ночью 10 декабря 2016 года. Упала аварийная опора контактной сети в районе пересечения улиц Карачевская и МОПРа. Соприкосновение разных проводов между собой и землей вызвало короткое замыкание, привело к значительному увеличению тока в сети уличного освещения. 26-27 января АО «Орелоблэнерго» демонтировало и передало ПАО «Ростелеком» 43 нерабочих светильника. Они были направлены АО «Пумос» для проведения экспертизы.

Специалисты установили, что отказ светильников произошёл из-за значительного напряжения сети, что привело к разрушению источников питания и других элементов (корпуса, оптического поликарбоната, светодиодов). Из уничтоженных светильников 13 были без видимых повреждений, 29 имели следы нагара, на одном копоть. «Ростелеком» взамен вышедших из строя установил новые лампы, а затраченные 242,5 тысячи рублей потребовал у ТТП. В добровольном порядке предприятие не возместило убытки, что послужило причиной обращения в суд.

Однако компенсировать стоимость всех светильников не удалось, так как «Пумос» провел выборочное вскрытие только 10 штук. Из данного акта невозможно сделать вывод, что все светильники вышли из строя из-за аварии, посчитал суд и решил взыскать с МУП «ТТП» в пользу ПАО «Ростелеком» 69,5 тысячи рублей убытков и госпошлину.