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На Среднем Урале молодой человек сорвался в шахту лифта
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На Среднем Урале молодой человек сорвался в шахту лифта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Компания, в которую входил и погибший, застряла в лифте 16-этажного дома, но вместо того, чтобы вызвать дежурного, попытались выбраться самостоятельно, передает корреспондент «ФедералПресс».
Инцидент произошел сегодня рано утром. Как рассказала корреспонденту «ФедералПресс» УК «Даниловское» замдиректора по производству Ольга Белянская, компания молодых людей села в грузовой лифт. От перегруза лифт застрял между шестым и седьмым этажами.
«Они не воспользовались кнопкой вызовы диспетчера, хотя информация в лифте указана, куда следует обращаться в таких случаях. Вместо этого они раздвинули двери лифта и раскрыли створки шестого этажа. При попытке вылезти один из них сорвался в шахту и упал. Лифтовому механику информация о случившемся поступила от диспетчера службы «112», — рассказала она.
По некоторым данным, молодые люди были пьяны.
«Причина ясна: лифт технически исправен. Всему виной алкоголь», — уточнила Ольга Белянская.
На место выезжали следователи.
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