«Молодые, а как на пенсии»: Ковальчук и Чумаков удивили переменами во внешности

Артисты Алексей Чумаков Юлия Ковальчук уже давно не выходили в свет. И вот их появление на публике стало неприятным сюрпризом для пользователей соцсетей. Фанаты весьма озадачены тем, как изменились молодые родители.

37-летний Алексей Чумаков и 35-летняя Юлия Ковальчук на днях вместе посетили премию Brand Awards. В октябре 2017 года супруги впервые стали родителями и с тех пор редко появлялись на публике. Юлия несколько месяцев жила в Испании с дочкой, пока Алексей работал в Москве . И вот семья наконец воссоединилась. Для светского мероприятия Юлия выбрала закрытое черное платье ниже колен с цветочным принтом, а Алексей и вовсе оделся во все черное. При этом на фото видно, что артист поправился и заметно поседел.

В Сети были удивлены обликом Чумакова, который еще недавно был жгучим красавцем. «Что с Чумаковым? С каждым разом все страшнее и страшнее» «С этой бородой и одеждой как старик он» «Потолстевший Рикки Мартин» «Алексей изменился до неузнаваемости»

Многие комментаторы отметили, что супруги враз постарели. Некоторые предположили, что виной тому появление ребенка, который отбирает у молодых родителей много сил и энергии. Досталось при этом негативных комментариев не только Алексею, но и Юлии. «Сразу видно, что у них ребенок маленький» «Такое ощущение, что Юля стала не мамой, а бабушкой» «Как будто пенсионеры вышли в свет. Что за бабушкино платье на Юле?» «Молодые же, а как на пенсии» «Состарились как-то неожиданно»

Напомним, что совсем недавно супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметили важную дату их отношений — влюбленные уже 10 лет вместе. При этом, по их словам, они не перестают «быть дурачками».