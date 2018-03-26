«Я такой не была давно»: Екатерину Шпицу заподозрили в беременности

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица заинтриговала своих поклонников новым снимком в своем Инстаграм-аккаунте. На опубликованной фотографии девушка позирует обнаженной, лежа в ярко-голубой воде. Однако внимание зрителей привлекло не отсутствие на актрисе одежды, а ее якобы беременный живот, которые некоторые интернет-пользователи разглядели на снимке.

Если кого-то и подозревают в беременности чаще чем актрису Анну Хилькевич , то это Катерина Шпица . Девушка уже несколько лет отмахивается от назойливого вопроса поклонников об ее интересном положении. В последнее время разговоры на тему грядущего пополнения в семье актрисы немного поутихли, ведь она с завидной регулярностью демонстрировала своим подписчикам стройную фигуру и плоский живот с идеальным прессом. Однако долго затишье не продлилось и вот под снимком Катерины вновь появляются вопросы пикантного характера.

А началось все с фотографии, на которой актриса позирует, лежа в окрашенной в синий цвет воде, абсолютно обнаженной. Миниатюрная девушка приняла позу эмбриона, что и послужило причиной зрительного самообмана, ведь за «сильно беременный» живот многие ошибочно приняли ее бедро. «Внимание и осознанность — наше всё! Фото серьёзное, философское! А вот оно мне не даёт сейчас спать, ибо ржу! Я уже была выпивающей и потолстевшей, а вот такой не была давно! Аж задумалась! Сводку с полей своего аккаунта прислала автор и фотограф проекта „Вода“ Диана Авхадиева: Подписчица XX: » Беременная?» Фотограф: «Нет» Подписчица XX: «Животик» Фотограф: «На этом фото нет животика». Подписчица XX: «Есть» Фотограф: «Где?» Ждём ответа!» — поделилась своим негодованием с подписчиками Шпица. И если одни от души посмеялись над нелепой ситуацией, то другие сильно удивили своими поздравлениями со скорым пополнением.

«Красивое фото! Поздравляю со скорой радостью» «Сначала тоже подумала, что живот, потом вгляделась, всё-таки нога, точнее бедро» «Я тоже подумала, что живот…» «Катюша, поздравляю! Дети — это счастье» «Я тоже увидела животик» «Вот я сначала тоже живот увидела, а потом поняла что это бедро» К слову, недавно в сети с интересом разглядывали и обсуждали другой снимок Катерины, на котором она тоже лежит. Правда не в воде, а на грязном асфальте, рядом со снежной кучей.