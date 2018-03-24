Екатерину Шпицу заподозрили в беременности

Все началось после того, как актриса приняла участие в интересном фото проекте с философским подтекстом «Вода». Сама Катя посчитала, что снимок получился очень серьезным, но ее мнение изменила подборка комментариев, отправленных ей автором проекта. Девушки, подписанные на Инстаграм фотографа, неожиданно заметили на художественном снимке актрисы выросший живот. В сети началось активное обсуждение беременности Екатерины.

Актриса призналась, что подобные предположения сначала ее очень рассмешили. Впоследствии девушка задумалась: в прошлом на фотографиях ее считали «выпивающей» или «растолстевшей», но уже давно никто из комментирующих не высказывал мысли об «интересном положении».

Поклонники ответили актрисе: «С первого взгляда, да, на самом деле бросается, что это живот. Но немного странный. И только потом видно продолжение ноги под водой. Все зависит от восприятия. Это же почти как картина. А восприятие у всех разное».