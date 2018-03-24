Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

Чем ответил Telegram на требования Роскомнадзора , что творится вокруг Facebook, какое отношение к России имеет огромный бизнес интернет-знакомств и зачем Google нужны фотоаппараты, которые никто не покупает — главные события мира высоких технологий за неделю прямо сейчас в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Sony представила российским журналистам свои флагманские смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact. В новинках Sony присоединились к общему тренду на увеличение цены топовых смартфонов — полноразмерный флагман обойдется в 60 000 рублей, а компактный — в 50 000.

— Самая шумная новость минувшей недели — очередная попытка российских властей приструнить мессенджер Telegram, которая может закончиться его блокировкой в нашей стране.

— В области технологий для беспилотных автомобилей самое важное на этой неделе (да и что там — в этом году) событие оказалось весьма печальным. Впервые под колесами машины-автомата погиб человек. Трагедия эта делает актуальными целый ряд проблем даже не технического свойства — до сих пор до них руки просто не доходили.

— За рубежом главной околотехнологической темой уходящей недели стал очередной скандал вокруг Facebook. Похоже, что несчастливый для социальной сети Марка Цукерберга год не закончился вместе с календарным.

— Еще один скандал случился в отрасли интернет-служб знакомств. Компания Match Group, которой принадлежит дейтинговый сервис Tinder, подала в суд на успешно развивающегося конкурента с российскими корнями — Bumble — из-за нарушения патентных прав. Этот произошло после двух неудачных попыток Match купить Bumble.

— Фотостартап Lytro в самом начале своего пути выглядел просто как революция в фотографии. Но, оказалось, что инновационные камеры с технологией «светового» поля, позволяющей выбрать точку фокусировки уже после съемки, потребителям не очень-то и нужны. В итоге оказались нужны только технологии Lytro, и не потребителям, а Google — возможно, из-за перспектив их применения в производстве VR-контента.

— Фишка недели: Картографика