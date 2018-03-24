Власти Ставрополья выделят на мелиорацию почти на 40 млн рублей больше

Георгиевске представители краевых властей обсудили проблемы мелиорации, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого минсельхоза.

«Проблемы мелиоративного комплекса региона — не только в том, что гидротехнические сооружения требуют ремонта, но и в состоянии мелиоративных сетей, которые за несколько десятилетий эксплуатации обветшали.

Владимир Ситников. Их реконструкция — приоритетное направление на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнул министр сельского хозяйства Ставрополья

Программа действует до 2020 года.

Завершив совещание, участники разработали дорожные карты по улучшению снабжения водой предприятий Александровского, Изобильненского и Предгорного районов.

Ранее сообщалось, что общая площадь орошаемых земель на Ставрополье насчитывает 241,2 ты­с. га.

Фактически полив осуществляют на 65 тыс. га, из них 24 тыс. га применяют современное оборудование.

В текущем году планируют построить 5,6 тыс. га орошаемых земель.

Это на 2 тысячи га больше, чем в 2017 году.

Субсидии на возмещение затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих селянам, в нынешнем году составят 245,6 млн рублей.

Это больше, чем было в прошлом году, почти на 40 млн рублей.