Ещё
Власти Ставрополья выделят на мелиорацию почти на 40 млн рублей больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ставрополья выделят на мелиорацию почти на 40 млн рублей больше 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Георгиевске представители краевых властей обсудили проблемы мелиорации, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого минсельхоза.
«Проблемы мелиоративного комплекса региона — не только в том, что гидротехнические сооружения требуют ремонта, но и в состоянии мелиоративных сетей, которые за несколько десятилетий эксплуатации обветшали.
Их реконструкция — приоритетное направление на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнул министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.
Программа действует до 2020 года.
Завершив совещание, участники разработали дорожные карты по улучшению снабжения водой предприятий Александровского, Изобильненского и Предгорного районов.
Ранее сообщалось, что общая площадь орошаемых земель на Ставрополье насчитывает 241,2 ты­с. га.
Фактически полив осуществляют на 65 тыс. га, из них 24 тыс. га применяют современное оборудование.
В текущем году планируют построить 5,6 тыс. га орошаемых земель.
Это на 2 тысячи га больше, чем в 2017 году.
Субсидии на возмещение затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих селянам, в нынешнем году составят 245,6 млн рублей.
Это больше, чем было в прошлом году, почти на 40 млн рублей.
АиФ Ставрополье: последние новости
Работать, чтобы жить. Глава ЗАО «Прасковея» отмечает юбилей Белавенцев сообщил об активности жителей КБР на президентских выборах Губернатор Владимиров принял участие в выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»192
России объявили дипломатическую войну1736
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину456
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл50
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть12
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение